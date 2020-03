Dr Dejan Škorić: Aerozagadjenje jedan od razloga za maligne bolesti

Aerozagadjenje je veoma opasno i sigurno je jedan od razloga za epidemiju malignih bolesti u Srbiji, ocenio je pedijatar i hematoonkolog dr Dejan Škotić.

„U toku januara ove godine ogroman broj dece je imao infekcije disajnih puteva (respiratorne infekcije), a upravo aerozagadjenje povećava broj respiratornih infekcija u nekoj sredini, uglavnom u gradovima. Dugotrajne posledice aerozagadjenja ćemo tek videti za nekoliko godina“, rekao je on za portal Demostat.

Škorić je kazao da godišnje „imamo oko 50.000 novoobolelih od malignih bolesti i oko 300 dece i da je tokom januara, tri nedelje „vazduh bio veoma zagađen, bukvalno je smrdeo“.

„To se najviše osetilo u Beogradu i nekim drugim većim gradovima. Ista situacija se ponavlja godinama, mislim i da se pogoršava, a nema odgovarajućih reakcija države, ali i stanovništva. Ekološka svest je u proseku na nuli“, dodao je on .

Neophodno je, kako je naveo, hitno uvesti filtere za vazduh za sve velike sisteme koji su najveći zagađivači (termoelektrane, fabrike…), kao za filtere za otpadne vode, „jer je podjednako opasna zagadjenost reka i zemljišta“.

„Država treba da onemogući uvoz starih automobila, da pooštri kontrolu već uvezenih i da se isključe iz saobraćaja vozila koja ispuštaju veliku količinu toksičnih-kancerogenih gasova. Takodje, država treba da omogući građanima jeftinije priključke za grejanje na gas“, rekao je on.

Škorić je kazao da je zaštita od aerozagadjenja veća jer nošenje običnih maski ne pomaže, a niko neće 24 sata dnevno da nosi specijalne maske sa filterima.

„Ono što možemo da uradimo je da konzumiramo što više voća i povrća, da ne pušimo i ne boravimo u prostorijama gde se puši (u Srbiji je i dalje dozvoljeno pušenje u većini zatvorenih prostorija). Roditeljima male dece koja su najviše ugrožena, kao i hroničnim bolesnicima, savetujem odlazak iz gradova u periodima najvećeg zagađenja (naravno ako je to moguće)“, kazao je on.

Ceo tekst na internet adresi http://demostat.rs/sr/vesti/ekskluziva/aerozagadenje-jedan-od-razloga-za-epidemiju-malignih-bolesti/835

(Beta)