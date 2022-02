Dr Radan Stojanović: Ne možemo se vakcinisati svaka tri do četiri meseca

BEOGRAD – To što su neke evropske zemlje ublažile mere protiv korone znači da misle su uradile sve što su mogle, rekao je gostujući u „Uranku“ K1 televizije farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta dr Radan Stojanović.

„Zemlje koje su donele takvu odluku imaju od 60 do 80 odsto vakcinisanog stanovništva i smatraju da je to dovoljna zaštita i da im maske nisu potrebne. Videćemo da li će se ta odluka pokazati kao ispravna. Ja na današnji dan mislim da je to dobra odluka. Ali, niko ne govori o tome da nisu ukinute sve epidemiološke mere. Distanca i nošenje maske u zatvorenom nigde nisu poništene“, rekao je prof.dr Sojanović.

(Tanjug)

