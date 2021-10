Dr Radojević Škodrić: „Da su lekovi toliko efikasni ne bi nam trebala vakcina“

BEOGRAD – Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) prof. dr Sanja Radojević Škodrić rekla je danas u „Uranku“ K1 televizije da je cena novog leka „sotrovimab“ koji je pre nekoliko dana počeo da se primenjuje u Srbiji – 4.000 dolara.

„Cena lekova koji se koriste u lecenju kovida-19 kreću se od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara. Lek „sotrovimab“ košta oko 4.000 dolara. To je lek iz grupe neutrališućih antitela, daje se ambulantno u prvih sedam do deset dana bolesti, samo jedanput, kao infuzija. Ovaj lek preporučuje Svetska zdravstvena organizacija i u američkom je protokolu lečenja. Prema podacima, lek ima efikasnost od 50 do 70 odsto u sprečavanju hospitalizacije. Namenjen je osobama starijim od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, koji su se zarazili i u visokom su riziku da razviju tešku kliničku sliku. Jedan je od najefikasnijih lekova“, rekla je prof. dr Radojevic Škodrić.

(Tanjug)

