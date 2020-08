EU info mreža u Srbiji pokrenula serijal onlajn debata

EU info mreža je pokrenula serijal onlajn debata na kojima će učestvovati polaznici i polaznice Evropske škole debate.

Danas se održava prva debata, na temu „Svemirski programi, da ili ne“, a učesnici imaju od 17 do 22 godine, saopštio je EU info centar.

Oni će pokušati da dodju do odgvora na brojna pitanja, medju kojima su da li nadmetanja medju državama u svemirskim programima mogu dovesti do inovacija ili do bolje saradnje zemalja, da li i EU treba da napravi trajnu bazu na Mesecu, da li je ulaganje u razvoj takve baze racionalno ili bi Unija trebalo da se fokusira na rešavanje problema na Zemlji.

Debateri će razmatrati i da li bi naseljavanje Meseca omogućilo dalje istraživanje svemira i kopanje ruda sa meteora ili je rizik previše veliki, kao i da li je, uprkos pojačanoj radijaciji, slabijoj gravitaciji i velikoj razlici izmedju najviše i najniže temperature na Mesecu moguće stvoriti stanište prilagodjeno ljudima.

Debate mogu uživo da se prate na Fejsbuk stranici „EU u Srbiji“.

Evropska škola debate je projekat koji organizuju Informacioni centar EU i debatna akademska mreža Otvorena komunikacija, uz podršku Delegacije EU u Srbiji. Cilj projekta je edukacija srednjoškolaca i studenata o Uniji, procesu evropskih integracija i veštini debatovanja.

Školu debate je u prethodnih šest godina pohadjalo više od 400 srednjoškolaca i studenata iz više od 30 gradova širom Srbije, a organizovano je više od 30 javnih debata.

(Beta)

