Evo kako su male boginje stigle u Beograd: Sve je počelo od jedne svadbe

Virus malih boginja u Beograd su, po svemu sudeći doneli gosti sa Kosova, koji su u glavni grad došli na svadbu.

Stručnjaci nisu mogli sa saznaju ko je u Beograd bio nulti pacijent, zbog velike zaraznosti koju ima ovaj virus, ali je naknadno ustanovljeno da je prvi oboleli u glavnom gradu bio dečak iz Gračanice koji je morbile dobio dok je bio na lečenju u Institutu za majku i dete.

Iako je ovo dete bilo sa Kosova i evidentiran kao prvi oboleli, on virus ipak nije doneo u Beograd. To znači da su male boginje već bile prisutne na našoj teritoriji.

Međutim, kako prenose beogradski mediji, virus su u Beograd doneli svatovi sa Kosova. Samo dan nakon što je svadba završena, simptome malih boginja prvo je dobila mlada.

Kada se javila doktorima, lekari su odmah posumnjali da se radi o morbilima, što je nakndano i laboratorijski utvrđeno u Institutu „Torlak“. Odmah su kontaktirani i gradski epidemiolozi, koji su krenuli da uzimaju anamnezu i prate dalje kontakte svatova.

Nakon nje, male boginje je dobio i mladoženja, jer niko od njih nije bio vakcinisan.

– To je bilo veoma teško, jer nakon mlade svakim danom smo imali sve više obolelih koji su bili na svadbi. Kad god smo imali novog pacijenta i kada smo javljali epidemiolozima, prvo što su nas, kroz osmeh, pitali, da li je to osoba koja je bila na svadbi. Svi su znali za taj slučaj – priča jedna od doktorki koja je bila uključena u ceo ovaj slučaj.

Svi zaraženi na svadbi su iz opštine Zemun, i zbog toga u ovoj opštini, po epidemiološkim podacima, ima najviše obolelih.

Često se događa da epidemiolozi ne ustanove ko je nulti pacijent kada su u pitanju infekcije, kao što su male boginje, a koje se prenose respiratornim putem.

Osoba može da širi virus u periodu inkubacije, kada i ne zna da će se uopšte razbolelti. Male boginje se lako i nepredvidljivo šire, jer se virus prenosi putem vazduha kapljicama, koje se izbacuju kašljanjem i kijanjem obolelih ili u direktnom kontaktu sa sekretom iz nosa ili ždrela inficiranih osoba. On ostaje aktivan u vazduhu ili zaraženom sekretu do dva sata. Obolele osobe su najzaraznije 2 do 4 dana pre i do 4 dana nakon izbijanja ospe.

Vrh ledenog brega su ipak, netipični oblici bolesti, koji su veoma važni u širenju infekcije. Oni nemaju karakterističnu sliku. Čak ni ospe ne moraju da im izađu. Žive potpuno normalno, malo ih boli glava, čas imaju čas nemaju temperaturu, osećaju se nervozno. To su netipični oblici i oni su važni za prenošenje, jer se normalno kreću, idu na posao, a da ni neznaju da šire male boginje.

Male boginje zaraznije od variole vere, jer jedan obolela osoba od morbila zarazi 15 do 20 ljudi, a oboleli od variole vere 10 do 12 osoba. Postoji teorija da kada bi na pet minuta svi ljudi na planeti stavili masku na lice, virus malih boginja bi nestao. Ali, to je naravno nemoguće.

U Beogradu je zabeležena i prva žrtva malih boginja, tridesetogodišnji mladić, koji je u sredu ujutru preminuo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama, a prethodno je bio potpuno zdrav.