Fantom iz Leskovca: Nepomično stoji i vreba prolaznike palicom (video)

Već nedelju dana maskirani mladić sa kapuljačom na glavi i motkom u rukama boravi u naselju Zele Veljković u Leskovcu. Nepomično stoji, posmatra prolaznike, unosi im se u lice i udaljava bez ikakve konverzacije, a nedavno je napao jednog meštanina koji ga je pitao zbog čega satima stoji ispred njegove kuće, navode iz Jugmedije.

Meštani su preplašeni i nadaju se da će ga policija uhvatiti pre nego što počini neko teže krivično delo

Leskovčanin Ivan Radenković, kao i ostali stanovnici ovog naselja već danima preživljavaju prave scene, kako tvrde, iz horor filmova, jer sama pojava mladića deluje veoma jezivo.

“ Kada neko maskiran, sa palicom u rukama stoji ispred vaših vrata satima nepomičan, na sva vaša pitanja samo nemo i nepomično nastavlja da vas posmatra, morate da priznate da vam ne bi bilo nimalo prijatno. Ne znaš ni da li je u pitanju neki lopov ili manijak. Ne znaš šta hoće od tebe. I to se uglavnom pojavljivao noću, posle deset sati. A onda i u toku dana. Jutros je ponovo posmatrao moju kuću. Kada sam ga pitao zašto to radi, preskočio je ogradu i krenuo motkom na mene. Kada je žena viknula da zove policiju, on je pobegao“, prepričava Ivan ovu situaciju koju su zabeležile i bezbednosne kamere sa njegove kuće.

Još nekoliko stanovnika ovog naselja potvrdilo je da je imalo neprijatan susret sa ovim maskiranim mladićem, a prvi put su ga prijavili policiji u subotu uveče. Ivanova prijava je bila druga.

U Policijskoj upravi Leskovac rečeno je da intenzivno tragaju za mladićem i da pokušavaju da utvrde njegov identitet.

