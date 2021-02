Gorivo je već poskupelo za 8 dinara, a tek sledi skok cena

Cena sirove nafte na globalnom tržištu u usponu je još od kraja oktobra prošle godine, a neki od glavnih razloga za to su delimičan oporavak privreda, kao i pridržavanje dogovora zemalja članica OPEC-a koje su utvrdile količine nafte koje će proizvoditi u narednom periodu.

Prema računici Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), ovakvo kretanje na svetskim berzama donelo je srpskim vozačima gorivo koje je od početka novembra do danas skuplje za 6 do 8 dinara po litru, odnosno 5 do 8 procenata. Samo u poslednjih nedelju dana litar je poskupeo za oko dinar, pa tako bezolovni benzin košta oko 140 dinara, a dizel 148 dinara, prenosi Blic.

Ako se uzme u obzir da na srpskom tržištu sledi i povećanje akciza na gorivo, razumljiva je zabrinutost srpskih vozača koji već prave kalkulacije koliko će ih vožnja koštati u narednom periodu. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo, oni računaju da će ih litar benzina u narednih mesec dana koštati bar nekoliko dinara više.

Skok cene sirove nafte je znatno povećao troškove u lancu prerade nafte i distribucije derivata, tako da su prosečne maloprodajne cene sve tri vrste goriva u Srbiji prethodne nedelje povećane za oko jedan dinar po litru.

“Od početka novembra do danas benzin i TNG autogas su poskupeli oko 6 d inara po litru, dok je dizel skuplji za 8 dinara, što predstavlja povećanje od 5 do 8 procenata”, navode iz Udruženja.

Takođe, dodaju da je ovo poslednje iskazivanje strukture maloprodajne cene sa starim iznosima akciza, jer se od 15. februara primenjuju novi iznosi usklađeni sa rastom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Budući da akcize ulaze u osnovicu za obračun PDV-a, ukupno povećanje dažbina na benzin iznosiće nešto manje od jednog dinara.

Iz UNKS navode da cene goriva rastu i u svim zemljama u okruženju i dodaju da brzinu promene odreduju tržišni uslovi, ali se u svim zemljama beleži trend rasta cena na pumpama.

Trenutno se najskuplji benzin u regionu toči u Grčkoj, gde litar košta 1,52 evra ili oko 179 dinara. Sledi Hrvatska sa 150 i Srbija sa 140 dinara po litru. Najjeftinije gorivo je u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, gde litar košta nešto manje od evra, odnosno između 107 i 112 dinara.

Dizel je najskuplji u Srbiji, gde je cena litra oko 148 dinara, a skoro ista cena važi i na pumpama u susednoj Grčkoj. Sledi Hrvatska u kojoj je litar u proseku jeftiniji tek za 2 dinara. Najbolje prolaze vozači dizelaša u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gde litar košta oko 90 evro centi ili 103 do 106 dinara.

