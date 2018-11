Grad Beograd poboljšava položaj najstarijih sugrađana

BEOGRAD – U Beogradu trenutno ima 29 klubova za starije, očekuje se da će uskoro biti otvoren još jedan, a gradska vlast je najavila i da će jedan od prioriteta u narednom periodu biti unapređenje zdravstvene zaštite najstarijih sugrađana.

To je rečeno danas u Dnevnom centru i klubu za druženje najstarijih sugrađana „Radana Pupić“ koji je nedavno otvoren na Autokomandi, a koji su posetili gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ministar finansija Siniša Mali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Kapacitet dnevnog boravka predviđen je za 500 korisnika, a poseban je po tome što je postao sedište Centra starih zanata dnevnih centara i klubova.

U tom prostoru organizuju se radionice ručnog tkanja, a centar ima i ekološku funkciju jer se koriste reciklirana prediva.

„Pre tri meseca smo otvorili ovaj centar i tada sam se stvarno obradovao i sada se ponovo radujem zato što vas vidim vesele, radosne, razdragane jer to znači da na pravi način koristite ovaj prostor“, rekao je Radojičić.

Kako je pojasnio, reč je o prostoru veličine 300 kvadratnih metara u čiju je rekonstrukciju i opremanje Grad Beograd uložio devet miliona dinara.

Tu, dodao je, najstariji sugrađani mogu da se druže i učestvuju u raznim aktivnostima.

„Ovde imate fitnes salu, kompjutersku salu, možete da učestvujete u čitavom nizu kreaitivnih i volonterskih aktivnosti“, rekao je Radojičić u dodao da će Grad i ubuduće da ulaže kako bi kvalitet života najstarijih sugrađana bio bolji.

U Beogradu trenutno ima 29 klubova za starije, a gradonačelnik očekuje da će uskoro biti otvoren i 30-ti.

Grad Beograd je omogućio niz pogodnosti za penzionere, a gradonačelnik veruje da su mnogi od njih iskoristili senior karticu koja ima omogućava popuste na oko 700 različith mesta u glavnom gradu.

Istakao je da je da će jedan od prioriteta gradske vlasti u narednom periodu biti unapređenje zdravstvene zaštite najstarijih sugrađana kako bi im zdravstvena nega bila pristupačnija.

„To je jedan od naših prioriteta u budućnosti, ali najvažnije je da razgovaramo sa vama i zajedno dođemo do zaključka šta vam je najpotrebnije i da to realizujemo“, rekao je gradonačelnik i penzionerima poručio da budu aktivni, veseli, srećni i zadovoljni.

Ministar finansija Siniša Mali je zahvalio penzionerima na svemu što su uradili za Srbiju.

„Ne mogu da sakrijem svoje emocije. Veliko mi je zadovoljstvo, puno mi je srce, hvala vam puno na svemu što ste uradili za Srbiju“, rekao je on.

Naveo je da je Srbija je 2013. godine bila zemlja na ivici bankrota, zemlja koja nije imala perpsektivu, a da je danas situacija potpuno drugačija.

„Mi smo potpuno stabilizovali naše javne finansije, kao što smo to uradili i u Gradu Beogradu“, rekao je Mali, bivši gradonačelnik Beograda.

Penzionerima je poručio da je povećanje penzija rezultat njihovog odricanja.

„Hvala vam. Ovo je rezultat vašeg rada i odricanja, rezultat svih nas. Osim što nam je Srbija lepša i bolja, ima bolju perspektivu“, rekao je Mali.

Najvažnije je, kaže, što naša deca imaju sigurniju i bolju budućnost i više ne razmišljaju da svoje snove ostvaruju u inostranstvu već žele da ostanu u našoj zemlji.

On je sadašnjem gradonačelniku poželeo puno uspeha i da učini Beograd još lepšim i boljim mestom za život.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da Dnevni centar i klub za druženje najstarijih sugrađana „Radana Pupić“ izgleda fenomenalno, ali da će, kao resorni minsitar, biti zadovoljan kada ovakvih ustanova bude po celoj Srbiji.

„Ovo je dobar primer da se pošalje slika, da vidimo šta mi kao država moramo da uradimo da ovakvi domovi postoje svugde, jer ste to prvenstveno vi zaslužili. Za to ćemo se i boriti“, poručio je Đorđević najstarijim sugrađanima.

Isrpičao im je da živi u porodici koja ima dva penzionera i da vrlo dobro zna kakva je situacija među penzionerima.

„Na vašoj sam strani“, rekao je Đorđević i naveo da će kao ministar insistirati da penzije rastu kako se stanje u državnom budžetu bude dalje poboljšavalo i da penzioneri zaslužuju mnogo bolji standard.

„Trudićemo se da radimo još bolje i jače, da razvijemo Srbiju koja će moći vama da pruži mnogo bolje penzije“, rekao je Đorđević i poručio gradonačelniku Beograda da ima podršku ministarstva u obezbeđivanju usluga i uslova za najstarije kakve upravo pruža Dnevni centar na Autokomandi.

V.d. direktora Dnevnog centra i kluba za druženje najstarijih sugrađana „Radana Pupić “ Srđan Dimitrijević zahvalio je gradonačelniku i ministrima na poseti i naveo da to penzionerima mnogo znači, a nakon obraćanja zajedno su obišli prostorije centra.

