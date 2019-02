Grad intenzivno sanira udarne rupe u svih 17 opština

BEOGRAD – Nadležne službe intenzivno rade u svih 17 beogradskih opština na popravci oštećenja kolovoza nastalih usled snežnih padavina, a kao rezultat toga saniraju i 350 udarnih rupa dnevno, saopštio je danas direktor JP „Putevi Beograda“ Slaviša Živković.

Visina snežnog pokrivača bila je znatno iznad višegodišnjeg proseka što je dovelo do povišenog broja pukotinana i oštećenja na kolovozu, naveo je Živković za TV Pink.

On je, kako bi se predupredila oštećenja na vozilima, pozvao građane da oštećenja na kolovozu prijave „Beokom servisu“ ili JP „Beograd put“.

„Ako već dođe do oštećenja vozila, vlasnici mogu da se jave preduzeću ‘Putevi Beograda’ u Masarikovoj 5, sa zahtevom za naknadu štete. Svi zahtevi će biti obrađeni, a vlasnici obeštećeni, ako su ostvarili to pravo“, objasnio je Živković, prenosi gradski Sekretarijat za informisanje.

