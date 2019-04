Gradjani Paraćina postavili na Grzi obaveštenja da investitori MHE nisu dobrodošli

Članovi Grupe gradjana „Odbranimo Grzu“ iz Paraćina organizovali su danas proteste i postavili table upozorenja na Grzi kojima obaveštavaju investitore malih hidroelektrana(MHE) da nisu dobrodošli.

„Ovo je naš ekološki raj, ovde vekovima žive zajedno ljudi, pastrmke, rečni rakovi, orlovi i ostali živi svet. Dozvolu za izgradnju od strane naroda niste dobili. Branićemo složno naše reke do kraja“, piše na tabli upozorenja.

Jedan od organizatora protesta i član grupe „Odbranimo Grzu“ Zoran Kojadinović je izjavio da su dobili obaveštenje da će investitor danas započeti izgradnju MHE sečom šume, ali se investitor sa radnicima i gradjevinskim mašinama nije pojavio.

„Podneli smo zahtev za obnovu postupka, imamo nove studije koje je napravio Prirodno matematički fakultet. JP ‘Srbijavode’ će morati da prizna svoju grešku jer jezero, gde treba da se napravi MHE, nije legalizovano i brana zapravo ne postoji“, rekao je Kojadinović.

Kojadinović smatra da će gradjani uspeti da odbrane reku Grzu i poznato paraćinsko izletište od izgradnje MHE.

„Mi ćemo gradjevinsku dozvolu da oborimo, a investitoru nova dozvola neće da se izda. Mi imamo čistu pravnu situaciju, a naša borba je urodila plodom“, kazao je Kojadinović.

On navodi da su male hidroelektrane velika obmana i da je od 856 planiranih MHE u Srbiji za sada izgradjeno 90, a da je izdato 36 gradjevinskih dozvola.

„Većinu je izgradio EPS, ali sada kreću privatni investitori kojima je 12 godina zagarantovan otkup električne energije. To znači da mi svi preko računa za struju plaćamo privilegovanim proizvodjačima. Mi ne možemo da za 3 odsto proizvedene struje preko MHE uništimo prirodu i da našoj deci ništa ne ostavimo“, rekao je Kojadinović.

Kojadinović navodi i da izgradnja MHE ne donosi nova radna mesta, niti ima privrednog rasta.

„Ja bih zamolio investitore da dobro razmisle i da prave vetro parkove, solarne panele, da koriste bio masu, to ćemo da podržimo ali nikako da stavljaju reke u cevku, a cevku pod hipoteku i to gradjani da im plaćaju. To nećemo da im dozvolimo“, izjavio je Kojadinović.

Kojadinović je dodao da će gradjani da se bore pravnim sredstvima protiv investitora i da sigurno neće da se „bacaju ispred mašina“.

„Investitor je svestan da u Paraćinu ne može da gradi i već je pomerio datum završetka izgradnje MHE za dve godine“, rekao je Kojadinović.

Na protestu su bili i članovi Planinarskog kluba „Javorak“ iz Paraćina, meštani Grze, gradjani Paraćina, a podršku su pružili i gradjani Jagodine i okolnih gradova.

Oko 5.000 gradjana Paraćina svojim potpisima je pokazalo da se protivi izgradnji MHE na Grzi jer smatraju da će se time uništiti živi svet u reci.

Opština Paraćin je stala na stranu gradjana i od državnih organa zahteva poništavanje dozvola zbog propusta u izdavanju, dok investitor tvrdi da ima sve potrebne dozvole.

Produkcija je deo projekta podrške javnom informisanju koji sufinansira Opština Paraćin. Izneti stavovi ne predstavljaju nužno zvaničan stav Opštine.

(Beta)