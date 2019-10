Građani prestravljeni: Otkud škorpije na Kalemegdanu?

Snimak škorpije na Kalemegdanu uznemirio je građane, jer ne znaju o čemu je tačno reč. Te škorpije, navode stručnjaci, nisu otrovne.

„Škorpije koje se mogu naći kod nas nisu opasne. Veliki broj vrsta koje se nalaze kod nas su potpuno bezopasne. One su po prirodi noćne životinje, zavlače se ispod stenja“, rekao je za TV Prva biolog Kristijan Ovario.

Kako je dodao, one izlaze noću da se hrane, ali i kada je ovako toplo one će takođe da izađu napolje kako bi se sunčale. One, su ističe, veoma korisne, jer regulišu brojno stanje štetočina.

„Hrane se komarcima, malim bubama, žoharima…“, dodao je Ovario, prenosi B 92.