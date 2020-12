Gradske pijace rade do 19 sati, Palilula do 20

BEOGRAD – U skladu sa novim merama Vlade Srbije, pijace koje se nalaze u sistemu „Gradske pijace“, od utorka do petka će raditi uobičajeno do 19 časova, dok će pijaca Palilula raditi do 20 časova, saoppstile su Gradske pijace.

U saopštenju se navodi da pijace brinu o bezbednosti kupaca i omogućavaju snabdevanje na odgovoran način.

Na građane koji dolaze na pijace apeluje se da se i dalje pridržavaju mera zaštite, da drže propisanu distancu prilikom kupovine, kao i da nose zaštitne maske.

(Tanjug)

