I danas zaprašivanje komaraca u Beogradu

BEOGRAD – Danas će, ako to vremenske prilike dozvole, biti nastavljeno zaprašivanje komaraca uređajima sa zemlje i to od 20 sati do ponoći.

Akcija će obuhvatiti SP „Jajinci“, Banjički potok, groblje Lešće, Banjicu, naselje Stepa Stepanović, Banjicu 2, Jajince 1, 2, 3 i 4, Veliki Mokri Lug, Kumodraž selo, Višnjicu, Višnjičku banju 1 i 2.

Gradska čistoća apeluje na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom akcije.

Preparat koji se koristi za suzbijanje komaraca registrovan je u Ministarstavu za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Inače, građani svakog radnog dana od 7 do 15 sati mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatni broj telefona 0800-000-807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs.

(Tanjug)

