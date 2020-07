BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i sveže, ujutro i pre podne ponegde sa kišom, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.

Vetar uglavnom slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, najvisa dnevna od 20 do 24 C, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)

