Institut za transfuziju poziva na dobrovoljno davanje krvi

BEOGRAD – Institut za transfuziju krvi poziva sve zdrave građane da daju krv i sledeće sedmice i da tako pomognu onima kojima je krv neophodna.

Krv se može dati u prostorijama Instituta, u Svetog Save 39, radnim danima od sedam do 19 sati, a subotom i praznicima od osam do 15 časova, kao i u Urgentnom centru od 10 do 15 sati, navode iz te zdravstvene ustanove.

Takođe, transfuziološki autobus „Zimske kampanje“ biće dostupan 2. marta kod opštine Zvezdara od 11 do 16 sati, a u Lazarevcu kod BTO sistema od 10 do 15 časova.

Narednog dana, 3. marta, u Lazarevcu, krv se može dati od 9 do 15 sati u Centralnom remontu, a na Zvezdari kod Naučno-tehnološkog parka Beograd od 10 do 14 casova.

Istog dana, autobusi će biti parkirani kod Desete gimnazije „Mihajlo Pupin“ od 10 do 15 casova i na Čukarici ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od 11 do 16 sati.

Krv se može donirati i 4. marta u Centru za kulturu „Lazarevac“ i obrenovačkom Crvenom krstu od 10 do 16 časova, dok će autobus na Novom Beogradu, kod Devete fimnazije „Mihajlo Petrovic Alas”, biti dostupan od 9 do 13 casova.

U petak, 5. marta, u Lazarevcu u Polju „D“ Medoševac akcija dobrovoljnog davanja krvi je planirana od 10 do 15 časova, a u autobusu kod Starog Merkatora od 11 do 16 sati.

Prvog dana vikenda, 6. marta, autobusi će biti parkirani na Voždovcu kod „Stadion šoping centra“ od 13 do 17 časova, a na Vidikovcu kod Crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg od 9 do 14 časova.

U nedelju, 7. marta, transfuziološki autobus će biti parkiran kod Tržnog centra „Big Rakovica“ od 10 do 15 sati.

