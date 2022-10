Istraživanje: Apsolutna većina u Srbiji protiv žrtvovanja ekonomskog napretka zarad politike

Istraživanje javnog mnjenja o nacionalnim interesima Srbije, koje su sproveli profesori Fakulteta političkih nauka (FPN), pokazao je da se „apsolutna većina protivi žrtvovanju ekonomskog napretka zarad političkih interesa“, iako su se ispitanici u visokim procentima izjašnjavali protiv priznanja nezavisnosti Kosova ili uvodjenja sankcija Rusiji.

Profesor FPN Miloš Krnjez je na konferenciji za novinare u Medija centru, prilikom predstavljanja istraživanja sprovedenog u okviru projekta National(s), rekao da svega pet odsto ispitanih gradjana smatra da očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije „uopšte nije važan nacionalni interes“, dok je 85 odsto reklo da je to „važan ili veoma važan nacionalni interes“.

Naveo je da je istovremeno 59 odsto ispitanih reklo da „nisu spremni da ugroze ekonomske interese za političke“, dok je 24 odsto izjavilo da su spremni na to.

Krnjez je istakao da je predloge koji podrazumevaju priznanje nezavisnosti Kosova podržalo „od 14 do 20 i nešto posto ispitanih“, rešenje koje bi podrazumevalo formiranje Zajednice srpskih opština u zamenu za članstvo Kosova u UN podržalo je 19 odsto ispitanih, dok se 49 odsto izjasnilo „da se protivi takvoj vrsti kompromisa“.

Profesor FPN Milan Krstić je rekao da je na istom ispitivanju, na pitanje koji nacionalni interesi su im najvažniji, 47 odsto ispitanika navelo da su to ekonomski interesi, a 23 posto politički interesi.

„Apsolutna većina se protivi žrtvovanju ekonomskog napretka zarad političkih interesa“, rekao je Krstić.

Dodao je i da, iako se većina izjasnila da shvata da nacionalni interes države obuhvata i interes srpskih gradjana van Srbije, „ako moraju da biraju šta je prioritet mahom će priorizovati interese svih gradjana Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, sa 42 odsto“.

Profesorka FPN Ivana Radić Milosavljević je, prestavljajući rezultate istraživanja povodom stava gradjana prema pridruživanju Evropskoj uniji, rekla da je „relativna većina“ od 49 odsto odgovorila da je „članstvo u EU nacionalni interes“.

„Da ne smatraju ovo interesom ili za njih važnim aspektom nacionalnog interesa odgovorilo je 39 odsto. O tome kako bi glasali na eventualnom referendumu o clanstvu u EU gradjani su podeljeni i u ovom trenutku bi oko 39 posto glasalo i ‘Da’ i ‘Ne’ „, rekla je Radić Milosavljević.

Ona je navela da 63 odsto ispitanih smatra „da je saradnja sa EU, koja ne podrazumeva članstvo, važna za ostvarivanje nacionalnih interesa“.

Profesor FPN Stevan Nedeljković je rekao da se o odnosima u regionu i odnosa s velikim silama, 80 ispitanih izjasnilo da su im „prioritet dobri odnosi sa državama u regionu“, a da odmah iza toga slede „dobri odnosi sa Ruskom federacijom“.

„Od ispitanih, 81 odsto smatra da ne treba uvesti sankcije Rusiji, 12 posto je reklo da ne zna, a osam posto da treba uvesti sankcije“, rekao je Nedeljković.

Dodao je da su ispitanici medju vrhunske nacionalne interese ubrojali „normalizaciju odnosa sa Prištinom“, za šta se izjasnilo 73 posto ispitanih, „bez preciziranja da li ta normalizacija znači priznanje nezavisnosti ili članstvo u Ujedinjenim nacijama.

Nedeljković je rekao da je ispitivanje pokazalo da gradjani daju prioritet „članstvu u Evroazijskoj uniji“, koju čine Rusija, Belorusija i Kazahstan, a da „46 odsto ispitanika smatra da je članstvo u EU važan nacionalni interes“.

„Od ispitanih, 13 odsto smatra da Srbija pripada Zapadu, oko 20 da pripada Istoku, oko 53 odsto da ne pripada ni Zapadu ni Istoku, a 14 posto ispitanika nije moglo da se odluči. Trećina suštinski podržava politiku vojne neutralnosi, a ukupno oko 12 posto ne podržava politiku vojne neutralnosti“, rekao je Nedeljković.

Po njegovim rečima, na pitanja u kojima je trebalo da se opredele za saradnju sa nekom od velikih sila, 44 odsto ispitanih je odgovorilo da je to Rusija, 17 odsto da je to EU, a tri odsto da su to Sjedinjene Američke Države.

Nedeljković je istakao da se u isto vreme 68 ispitanih izjasnilo „da saradnja sa Rusijom ugrožava članstvo u EU“, dok je 32 odsto odgovorilo „da saradnja sa SAD ugrožava put Srbije u EU“.

Istraživanje javnog mnjenja o nacionalnim interesima Srbije sprovedeno je od 5. do 15. avgusta ove godine, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

(Beta)

