Izmenjen rezim JGP do 29.9. u Kneza Milosa od 22 do 6 sati

BEOGRAD, 20. septembra (Tnjug) – Zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulici Kneza Miloša, na delu od Mosta Gazela do ulice Nemanjina do 29. septembra u periodu 22 sata do 6.00 sati biće promenjen režim rada linija javnog gradskog prevoza.

Trolejbuske linije 40 i 41 privremeno se ukidaju, za vreme radova, a uspostavlja se privremena autobuska linija 41A na relaciji od Studentskog trga do Banjice 2 na trasi trolejbuske linije 41, saopštili su iz GSP-a.

Stajalište „Višegradska“ u smeru ka gradu u ulici Kneza Miloša

danas i sutra privremeno se ukida za linije 23, 37, 40, 41, 41A, 44, 58, 74, 37N, 56N i 511N.

Od četvrtka do 23. septembra biće ukinuto stajalište „Birčaninova“, smer ka gradu, za linije 23, 37, 40, 41, 41A, 44, 58, 74, 37N, 56N i 511N.

Stajalište „Miloša Pocerca“ u smer ka periferiji ukida se od 26. septembra do 29. septembra za linije 23, 37, 40, 41, 41A, 44, 52, 53, 56, 56L, 58, 74, 37N, 56N i 511N.

