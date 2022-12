Javna rasprava: Stari Savski most je simbol antifašističke borbe, najava rušenja je …

Na javnoj raspravi „Beogradjani odlučuju: odbrana mosta i planiranje saobraćaja“, koja je povodom najave o rušenju starog Savskog mosta održana u Skupštini opštine Stari grad, danas je rečeno da je most „simbol antifašističke borbe “ i da je njegovo rušenje „besmislen i bahat čin“, kao i da je „ogromna“ cena koja se predvidja za njegovo uklanjanje i za izgradnju novog mosta na istom mestu.

Kako je objavio list Danas, na raspravi kojoj je prisustvovalo oko stotinu predstavnika partija i zainteresovanih gradjana, pisac Dejan Atanacković je rekao da su „Beogradu potrebni novi mostovi, a ne rušenje funkcionalnih“.

„Most je simbol antifašističke borbe i gradjanskog otpora. Rušenje bi bilo besmislen i bahat čin koji bi imao cilj da ukine sećanje i mi se tome moramo suprotstaviti“, rekao je Atanacković.

Predsednik beogradskog odbora Pokreta slobodnih gradjana Vladimir Pajić je ukazao da „slučaj Savskog mosta nije izuzetak, već je samo jedan od primera sistematskog uništavanja kulture i istorije Srbije“.

„U prethodnih deset godina je (u Beogradu) uništeno ili ugroženo više od 55 objekata kulturnog nasledja. Sve su to žrtve urbanizma koji nema za cilj razvoj grada, već je isključivo zasnovan na korupciji“, kazao je Pajić.

On je dodao i da je podnet zahtev i gradskom i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika pre skoro četiri godine da se stari Savski most utvrdi kao kulturno dobro u okviru Starog Sajmišta, na šta Gradski zavod nije odgovorio, dok je Republički tu inicijativu podržao.

Govoreći o ceni uklanjanja starog i postavljanja novog Savskog mosta, koja se prema najavama iz vlasti kreće u rasponu izmedju 80 i 94 miliona evra, arhitekta Djordje Bobić je rekao da je to „ogromna cena, bez obzira koja je“, koja se plaća novcem gradjana Beograda.

„Oni (gradjani) imaju apsolutno pravo kao investitori tog poduhvata da kažu šta o tome misle. Umesto toga, imamo jedan nasilan akt vlasti koje zanemaruju i mišljenje struke i gradjana, što je nedopustivo. Vlast mora da sluša javnost“, rekao je Bobić.

Saobraćajni inženjer Dragomir Lukić je rekao je da je porast cene rušenja starog i gradjenja novog mosta izuzetno nerazuman, u odnosu na to da je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali 2017. godine izneo da je početna cena tog projekta oko 30 miliona evra, „posebno kada se plan za novi most uporedi sa značajno većim mostovima u drugim evropskim gradovima“.

„U početku je bilo 30 miliona evra za to da se izgradi novi most. Sada smo došli do toga da će novi Savski most da nas košta 6.016 evra po metru kvadratnom. To je nezamisliva cena“, rekao je Lukić.

Predstavnica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković je kazala da se na starom Savskom mostu odvija 13 odsto beogradskog saobraćaja, što je oko 11.100 vozila na dan, kao i da „već četiri godine ne postoji nikakvo održavanje ovog mosta i smatra se da se to radi namerno kako bi Beogradjani došli do zaključka da zaista treba da se ruši, iako je rekonstrukcija moguća“.

Na raspravi koju su organizovale opozicione stranke Zajedno, Stranka slobode i pravde, Ne davimo Beograd, Pokret slobodnih gradjana, Narodna stranka i druge organizacije i aktivističke grupe nisu se pojavili gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji su takodje bili pozvani.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.