Junajted medija: Nezavisni mediji u Srbiji moraju da budu zaštićeni od napada vlasti

Kompanija Junajted medija (United Media) pozvala je danas medjunarodne institucije da zaštite prava na slobodu informisanja u Srbiji i da vlast u Srbiji podsete na evropske vrednosti i standarde.

„Sloboda medija je na udaru u Srbiji. Vladajući establišment u zemlji pokušava da uspostavi kontrolu nad svim medijima i osigura sopstveni opstanak kroz neprekidnu i podlu kampanju koristeći državne resurse za podrivanje jednog od najvažnijih stubova demokratskog društva – slobodnih, nezavisnih i profesionalnih medija“, navodi se u saopštenju Junajted medije povodom posla koji su ugovorile kompanije Telekom Srbija i Telenor Srbija.

Junajted medija, koja posluje u sastavu Junajted grupe, ima više od 30 televizijskih kanala i proizvodi sadržaj koji se emituje na tržištu od 20 miliona ljudi.

„Najnoviji napad na slobodu medija uključuje dogovor izmedju državne kompanije Telekom Srbija i mobilnog operatora Telenora, u vlasništvu investicionog fonda PPF. Ove dve kompanije dogovorile su da Telenor dobije pristup kompletnoj kablovskoj infrastrukturi, kanalima i sadržaju Telekoma Srbija“, ističe se u saopštenju Junajted medije.

Dodaje se da dokument Telekoma Srbije, objavljen u medijima, „pokazuje da je namera te kompanije da se ovim dogovorom uništi SBB, kablovski operator koji posluje u okviru junajted grupe, kao i da televizije, koje posluju u okviru Junajted medija, prestanu da emituju program, a sve u nameri da se suzbije nezavisno novinarstvo“.

„Ovaj dogovor predstavlja samo nastavak kampanje koju protiv slobode medija vodi srpska

vlast a koja je već rezultirala uspostavljanjem potpune uredjivačke kontrole nad svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Telekom Srbija, čije rukovodstvo je blisko povezano sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS), igra glavnu ulogu u neprestanim napadima na nezavisne medije“, smatra Junajted medija.

U saopštenju je navedeno da je državna kompanija Telekom Srbija „u više navrata koristila ogromna sredstva kako bi ulaganjem u infrastrukturu, sadržajem, ali i akvizicijama drugih operatora uspostavila dominaciju nad kablovskim kanalima“, kao i da se preko te kompanije „novac poreskih obveznika Srbije prebacivao na račune pojedinaca bliskih SNS-u, što im je omogućilo da kupe ili ućutkaju medije koji su imali kritički odnos prema vlasti“.

Kako je istakla Junated medija, „SBB je jedini srpski operator koji gradjanima omogućava pristup medijima koji nisu pod kontrolom države – TV N1, koja je ekskluzivni partner CNN-a za ovaj deo Evrope, i NOVA S kanalu“, koji su u vlasništvu te kompanije.

Ukazano je da su „SBB i nezavisni mediji već godinama meta napada srpskih vlasti kroz pokušaje da se zaustavi razvoj kompanija, uvedu zabrane na postavljanje opreme, vrše progoni različitih inspekcija, uznemiruju novinari, ili se preti njihovim korisnicima“.

„Vlada je čak zaustavila dalja ulaganja SBB-a u širenje mreže. Vladajući establišment otvoreno napada SBB i Junajted grupu u medijima i čini sve da gradjanima ograniči pristup vestima i informacijama koje oni pružaju“, navela je Junajted grupa i podsetila da je prošle godine oko 300.000 domaćinstava izgubilo pristup televiziji N1 i drugim Junajted medija kanalima jer su uklonjeni sa platformi lokalnih operatora koje je u tom momentu kupio Telekom Srbija.

Po oceni Junajted medija, namera Telekoma Srbija je da u poslu sa Telenorom „umanji tržišno učešće SBB-a i protera sa tržišta i ućutka preostale nezavisne mediji u Srbiji“.

„Kod sporazuma sa Telenorom sumnjivo je i to što je sve dogovoreno u tajnosti kao i to što cene nisu javne. Mogućnost saradnje sa Telekomom nije ponudjena drugim kompanijama na tenderu, što je svakako nešto što bi podstaklo konkurenciju i bilo u najboljem interesu javnosti, da je to bila stvarna namera Telekoma Srbija“, navela je Junajted medija.

Ocenjeno je da je sporno i to što Telekom Srbija koji je u vlasništvu države ulaže ogromna sredstva u proizvodnju informativnih programa iako je zakonom zabranjeno da država bude vlasnik medija.

(Beta)

