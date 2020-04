Kako će se ukidati mere u Srbiji: Prvo će proraditi tržni centri, a na kraju škole

Kad počnu da se ukidaju mere koje je država uvela tokom vanrednog stanja i borbe protiv virusa korone, najpre će početi da rade tržni centri, a na kraju će biti otvorene škole i obrazovne ustanove.

To je izjavio za Sputnjik pulmolog Branimir Nestorović, član Kriznog štaba za suzbijanje virusa korona. On kaže da se ne zna precizno kad će mere biti ukidane, ali ukazuje da oko dva meseca traje intenzivan epidemijski period. On očekuje da će, svakako, tokom maja neke mere biti ukinute.

„Mi smo 6. marta imali prvi slučaj zaraze, tako da očekujemo da od prvog maja ceo proces bude jako niskog intenziteta. Ali, uvek mora da se bude oprezan sa ukidanjem mera. To ne sme prebrzo kako se ne bi desio neki eksces na samom kraju“, upozorava pulmolog.

Redosled ukidanja mera – od tržnih centara do škola

Nestorović ističe da će mere početi da se ukidaju onog momenta kad počne da opada broj novozaraženih. To neće biti pre Uskrsa, ali bi moglo eventualno da se očekuje u danima posle praznika.

„Mere će biti ukidane onim redosledom kako su i uvođene. Prvo će verovatno biti ukinuta zabrana rada tržnih centara, kafića, ali, naravno, uz poštovanje mera razmaka od dva metra između stolova. Onda dalje, jedno po jedno, i na kraju će početi da rade i škole. To je uvek na kraju“.

Nestorović kaže i da će sa ukidanjem mera morati svakako da se sačeka da prođe 14 dana od poslednjeg vikenda kada je bio policijski čas od 72 sata. Ukoliko tada dođe do naglog pada broja novozaraženih, onda će se i mere olabaviti.

