Kakva zima sledi i kada će sneg: Detaljna prognoza srpskog meteorologa

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će decembar u Srbiji proteći bez većih padavina, kao i da nema uslova da se za Novu godinu sneg spusti na niže predele.

On je za televiziju Prva rekao da će od utorka uslediti čak i povećanje dnevnih temperatura.

„Nekih 7 do 10 dana biće jutarnje magle i mraza, ali će dnevne temperature biti od 3 do 5 stepeni iznad proseka. Biće oko 7 stepeni, a pojedinih dana čak i 12 stepeni“, najavio je on.

Todorović je kazao da će 25. decembra biti trodnevno zahlađenje sa oblacima i padavinama, ali je mala verovatnoća da će padavina biti u nižim predelima.

„Moja procena je da bi snega bilo samo u planinskim predelima, a u nižim uglavnom kiša, i to mala količina“, rekao je on.

Na pitanje da li će biti zime sa snegom u nižim predelima, kao i tokom novogodišnje noći, što bi moglo da uveseli građane ove zime, Todorović je rekao da će morati da razočara gledaoce, te da još nije zrelo za snežne padavine u nižim predelima.

Gledajući smene, ipak je velika verovatnoća da u januaru i februaru bude padavina, smenjivaće se kiša i sneg, rekao je Todorović.

Istakao je i to da će biti košave, verovatno pred 25. decembar, kao i vetra severca.

„Cela zima bi bila malo toplija od proseka, da li će to biti stepen ili dva, to je teško tvrditi. Biće hladnih delova januara, sa padavinama oko proseka ili malo ispod, a decembar će biti suv mesec“, kazao je on.

Dodao je da je svaka sezona priča za sebe, da nema stroge zakonitosti, ali kada se analiziraju prethodne zime, 1941/42. su bile veoma jake zime, sa 80 cm snega u Beogradu.

„Vidi se ritam da se svake 22 godine naiđe hladnija varijanta zime. Poslednja hladnija zima bila je februara 2012. kada su se i Sava i Dunav zaledili“, naglasio je on.

(Sputnjik)

