Kantar: Sve je spremno za početak radova na metrou

BEOGRAD – Sve je spremno za početak radova na beogradskom metrou, izjavio je danas direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Stanko Kantar i dodao da će ugovor biti potpisan 1. novembra, te da će se odmah početi sa radovima na Makiškom polju gde će biti izgrađen depo za metro.

Gostujući na televiziji Tanjug, Kantar je rekao da je planirano da prva linija metroa bude završena 2028. godine, a druga 2030, te dodao da je već počelo projektovanje i za drugu liniju.

Pojasnio je da će prva linija ići trasom Železnik, Banovo brdo, Ada, Sajam, Mostarska petlja, Savski trg, Trg Republike, Skadarlija, Pančevački most, Višnjička ulica i završava u Mirijevu.

Naveo je da će metro u proseku ići 20 metara ispod zemllje, a negde i 30 i više metara.

„Završena su geološka istraživanja na celoj trasi. Imamo u planu dodatna istraživanja tamo gde smo procenili da su potrebne dodatne istražne radnje, to je uglavnom negde gde su rasedi u terenu. To ćemo uraditi dodatno jer je to neophodno posle za izvođački projekat“, rekao je Kantar.

Kada je reč o trećoj liniji metroa, Kantar je rekao da svi koji prate metro sisteme svuda u svetu znaju da tu nema kraja.

„Kada imate drugu liniju, dobijate treću, kada imate treću dobijate četvrtu i tako dalje. Svaka nova linija daje još veće efekte na već postojeće linije i tako pravite sistem“, rekao je Kantar i dodao da se u Sofiji završava treća linija, u Pragu je treća već urađena, u Beču se radi peta linija, a da Budimpešta ima četiri linije metroa.

„Kada je reč o trećoj liniji, cilj je da pokrijemo Banjicu i uopšte ceo taj potez između autoputa i Rakovice. Ići će tim delom da pokrijemo Autokomandu, Prokop, kao i Klinički centar što nije jednostavno jer Klinički centar ne prihvata da kopanje bude relativno plitko u odnosu na njihove zgrade koje imaju podzemne etaže. Zatim bi se išlo na Slaviju gde bi se vezala za drugu liniju metroa, na Trg republike gde bi bila veza sa prvom linijom, a onda bi prešla na Novi Beograd i pored železničke i buduće autobuske stanice na Novom Beogradu, pa kroz blokove 65 sve do 62 i završila na Bežanijskoj kosi“, naveo je Kantar.

Istakao je da su trase metroa usklađivane sa razvojem BG vozom, te dodao da se planira razvoj četiri linije gradske železnice i tri prigradske železnice.

„Imaćemo mnogo zdraviji grad, jer ćemo smanjiti broj autobusa. Sa ovim hoćemo da sprečimo da se poveća broj automobila u gradu“, rekao je Kantar.

Komentarišući primedbe opozicije u vezi sa metroom, Kantar je rekao da je njihova osnovna zamerka zašto se ne projektuje trasa metroa kako su definisale studije pre 40 godina.

S tim u vezi, rekao je da je pre 40 Beograd bio monocentričan grad i da se u odnosu na tadašnje vreme duplo izgradio, da se industrijska zona pomerila na obod grada, kao i da se broj stanovnika u najužem centru grada smanjio čak za 10 odsto, a povećao na obodima grada.

„Beograd ne liči na onaj od pre 40 godina, promenile su se i tehnologije i ne razumem kako možemo da radimo ‘kopi-pejst’ nečega što je bilo pre“, rekao je Kantar.

Govoreći o tome kako će izgledati kompozicija metroa, podsetio je da su građani putem ankete glasali i izabrali spoljašnji izgled metroa i dodao da se još razmatraju finese oko enterijera – položaja sedišta…

Naveo je da će kompozicije biti trodelne i da će vozovi biti potpuno automatizovani, bez mašinovođe.

Što se tiče cene karata, naveo je da su u Beogradu primenjuje princip kakav se primenjuje u većini zemalja u Evropi, a to je jedinstvena karta za sve vrste prevoza.

„Jedna karta, bez obzira da li je dnevna ili mesečna važi za sve vidove prevoza. Tako će biti i za metro, neće biti nikakva posebna karta“, rekao je Kantar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.