Kardiohirurzi iz Niša traže osnivanje Instituta za kardiovaskularne bolesti u tom gradu

Zaposleni na Klinici za kardiohirurgiju UKC Niš pokrenuli su inicijativu za formiranje Instituta za kardiovaskularne bolesti u Nišu.

Prema rečima direktora Klinike za kardiohirurgiju Dragana Milića, formiranje Instituta je realna potreba građana Niša i jugoistoka Srbije, uzimajući u obzir da su kardiovaskularna oboljenja uzrok smrtnosti u više od 50 odsto slučajeva i u Nišu, kao i u celoj Srbiji.

On je istakao da je u poslednjih 10 godina došlo do dramatičnog pada broja stanovnika u Nišu i na jugoistoku Srbije, pri čemu je došlo i do skoka stope smrtnosti gde je najveći broj smrtnih ishoda posledica oboljenja srca i krvnih sudova.

„Stanovništvo je sve starije, a učestalost kardiovaskularnih oboljenje sve veća. Ovo nalaže neophodnost hitnog formiranja Instituta za kardivaskularne bolesti Niš na način koji već postoji u Beogradu i Novom Sadu“, istakao je Milić na svojoj Fejsbuk stranici.

Prema njegovim navodima, prostorni kapaciteti kao i kadrovi za formiranje Instituta postoje i neophodna je samo podrška i odluka nadležnih organa i institucija Republike Srbije.

„Pozivamo sve građane Niša i jugoistoka Srbije da podrže ovu inicijativu kako bi svim našim građanima omogućili najsavremeniju dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesti“, naveo je je Milić.

On je ukazao da treba razmotriti i mogućnost da se u Nišu formiraju Institut za majku i dete, Institut za onkologiju i Institut za plućne bolesti koji bi značajno poboljšali kvalitet pružanja usluga pacijentima sa jugoistoka Srbije.

„Grad Niš i jugoistok Srbije čekaju već duže od 50 godina svoj prvi institut. Kao što Beograd ima Institut ‘Dedinje’ i Novi Sad Institut ‘Kamenica’ smatramo da i Niš treba i mora da dobije ono što Beograd i Novi Sad imaju od 1977 godine“, naglasio je Milić.

Prema Milićevim rečima, inicijativu za formiranje Institita za kardiovaskularne bolesti svojim potpisima podržalo je 114 zaposlenih na Klinici za kardiohirurgiju i prosledili su je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministarki zdravlja Danici Grujičić.

(Beta)

