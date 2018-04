Koju je poruku u Beograd doneo Trampov čovek od poverenja

Kori Levandovski je jako borben čovek što je osobina koju Tramp ceni. Takav čovek, koji borbeno zastupa stavove svojih klijenata, potreban je Srbiji u Vašingtonu i nije najgori među onima koji se u američkoj prestonici bave lobiranjem.

Veće prisustvo Srbije u Vašingtonu ključno je za unapređenje srpsko-američkih odnosa, kaže Kori Levandovski, bivši menadžer izborne kampanje Donalda Trampa i politički komentator. Američki predsednik okrenut je budućnosti i građenju novih odnosa i bilo koja zemlja koja želi jače i bolje odnose sa Sjedinjenim državama sada ima jedinstvenu priliku za to, dodao je on.

Levandovski se nalazi u poseti Srbiji u organizaciji TGI grupa i nevladine organizacije „Ist-vest bridž“.

Tokom devedesetih godina prošlog veka Srbija se, za razliku od drugih bivših jugoslovenskih republika, nije istakla u lobističkim aktivnostima u Vašingtonu. Svoju indolentnost na planu lobiranja, smatraju mnogi analitičari, Srbija je platila porazima, gubitkom dela teritorije i inferiornim statusom u svetu.

Šta Srbija treba da uradi, u situaciji kada se od nje sa Zapada sve glasnije traži da se odrekne Kosova i Metohije i prihvati ono što zapadni političari nazivaju političkom realnošću? Kako da bude prisutnija u Vašingtonu i treba li jače da lobira? Šta, posle svega, treba da uradimo, a da Amerika od Srbije ne traži kapitulaciju?

Čini se da Levandovski ohrabruje Srbiju da unajmi lobiste u Americi, kaže kolumnistkinja lista „Nedeljnik“ Ljiljana Smajlović, što nije loša ideja.

„Ne može se sve u Americi rešiti preko lobista, ali bez njih se ne može rešiti gotovo ništa, osim ako se vaši nacionalni interesi potpuno podudaraju sa američkim nacionalnim interesima. A na našem terenu, malo je reći da se ne podudaraju, već su Amerikanci svoj interes u ovom delu sveta videli kao potpuno suprotan srpskom. To ne znači da se ne isplati angažovati lobiste i znam da mnogi naši građani to vide kao bacanje novaca, ali kada malo bolje upoznate prirodu američkog političkog sistema, onda otkrijete da se moraju ’bacati‘ pare na taj način, ako želite da makar imate šansu da neko čuje vaše argumente“, smatra Smajlovićeva.

Prema njenom mišljenju, lobiranje uvek ima smisla, iako će Srbi u Vašingtonu uvek biti u lošijem položaju od Albanaca.

„Vidim da gospodin Levandovski kaže da on nije angažovan da bude lobista, ali se on meni čini upravo kao idealan lobista za bilo koju zemlju zato što je Kori Levandovski ne samo blizak Trampu. Primećujem kod Trampa u poslednje vreme da u ovoj fazi svoje karijere angažuje isključivo ljude kojima potpuno veruje, a to znači ljude koji ga nikada ni u čemu nisu kritikovali i koji su mu bili potpuno odani“, objašnjava Smajlovićeva.

Istina da je Tramp 2016. godine dao otkaz Levandovskom zbog problema u kampanji, ali, dodaje Smajlovićeva, to ne znači da Levandovski ne uživa poverenje američkog predsednika i da mu nije ostao lojalan.

Iako možemo samo da nagađamo šta se događa iza zatvorenih vrata, predsednik NVO „Ist-vest bridž“ Jovan Kovačić kaže da Amerika od Srbije ne traži kapitulaciju. On podseća da kada su kosovski Albanci pokušali da opstruišu osnivanje specijalnog suda za zločine OVK, Amerika ih je pritisla i oni su morali da pristanu na osnivanje suda.

Svaka zemlja ima svoje interese, Amerika isto kao i Rusija, navodi Kovačić, a Srbija bi trebalo da se uklapa u njihove interese. Ruski predsednik Vladimir Putin posećuje Srbiju često, dok je poslednji američki predsednik u poseti Beogradu bio sedamdesetih godina prošlog veka.

Da bi se poboljšali srpsko-američki odnosi, potrebno je uraditi mnogo više od lobiranja, kaže Kovačić:

„Uopšte nije reč o lobiranju. To je mentalitet iz Miloševićevog vremena, kada se sve završavalo telefonskim razgovorom. To se više nigde u svetu tako ne radi. Ako hoćete da poboljšate imidž ili rejting jedne države, morate da poboljšate sve vrste komunikacija — i privredne i kulturne i, ako hoćete, religiozne. I to je ključ — kao politička kampanja — morate da pokrijete sve baze“, kaže Kovačić.

Levandovski je, kaže Smajlovićeva, jako borben čovek, što je još jedna osobina koju Tramp ceni. Takav čovek, koji borbeno zastupa stavove svojih klijenata potreban je Srbiji u Vašingtonu i nije najgori među onima koji se u američkoj prestonici bave lobiranjem.

„Pustite Trampa da bude Tramp“ bio je moto kojim se Levandovski rukovodio vodeći izbornu kampanju sadašnjeg američkog predsednika. Možda je to i recept za ponašanje Srbije u Vašingtonu — da Srbija bude Srbija.

(Sputnjik)