Kon: Zaleteli su se kolima na mene, naglo zakočili i trubili

Danas sam na ulici doživeo naglo zaletanje automobilom na mene, a zatim kočenje i trubljenje svom snagom, izjavio je epidemiolog Predrag Kon na konferenciji za novinare Kriznog štaba, odgovarajući na molbu novinarke N1 da pojasni svoju izjavu da je „iznudica dovela do nekih mera“.

„Veliki je broj onih koji smatraju da je trebalo sve pustiti, iako se taj broj postepeno smanjivao sa argumentima i sa ovim brojkama koje su nažalost katastrofalne. To što mi se danas desilo ponovo me je podstaklo na razmišljanje, ali mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem ‘dobar si bio’, što mogu da kažem i za ceo Krizni štab, bez odvajanja. Teške odluke je trebalo donositi i donošene su“, naglasio je Kon.

Na njegove reči nadovezao se ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je bio zatečen onim što je čuo od kolege iz Kriznog štaba.

„Moram da se uključim, prvi put sad čujem da se ovo desilo. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje, takav vandalizam, ne znam ni kako to da nazovem. Da vi krenete autom, da kočite… Šta da je bilo klizavo, da nije mogao da ukoči, šta da je udario dr Kona? S kojim pravom to sme da radi? Očekujem od svih da to osude, jer to nije nešto što će nam pomoći i što će sprečiti koronu da se širi. To nema veze sa zdravim razumom. Apelujem na sve da se nađe taj koji je to uradio, jer danas je 21. vek, postoje kamere…“, istakao je Lončar.

Država mora da odreaguje i da pokaže da zakon postoji, poručio je Lončar na kraju svog obraćanja.

