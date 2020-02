Kritična masa: Biciklisti krenuli u blokadu Karadjordjeve ulice zbog loših uslova u Beogradu

„Kritična masa“, koju čine gradjani Beograda koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo, krenula je danas s Trga Nikole Pašića da blokira Karadjordjevu ulici u znak protesta zbog toga što je prolazak biciklista otežan ili sasvim onemogućen radovima na desnoj obali Save, u budućem naselju „Beograd na vodi“ i njegovoj okolini.

Predsednik Udruženja „Ulice za bicikliste“ Zoran Bukvić izjavio je za agenciju Beta da će blokada ulice trajati 30 minuta, a razlog su radovi kod „Beton hale“ uz reku Savu, kojima je onemogućen prolazak biciklista i pristup biciklističkom liftu kod Brankovog mosta.

Bukvić je kazao da akcije beogradskih biciklista traju devet godina, ali da grad za to vreme nije učinio puno.

„Očekivano je da se za to vreme izgradi od 100 do 200 kilometara biciklističkih staza, a u Beogradu se gradi svega od četiri do pet kilometara godišnje“, rekao je on.

Istakao je da bi sa uredjenom biciklističkom infrastrukturom, biciklisti u Beogradu činili čak do pet odsto sveg saobraćaja, a sada je to manje od jedan odsto.

Dodao je da postojeće biciklističke staze, u starom i novom delu grada, ne održavaju prikladno.

Udruženje je u najavi skupa u utorak navelo da je pisalo svim nadležnim institucijama i samo je gradski Sekretarijat za saobraćaj zvanično odgovorio da on nije izdao dozvolu za zatvaranje biciklističke staze.

Potom je Direkcija za gradjevinsko zemljište Beograda obećala, piše u saopštenju, „da će dati sve od sebe da naprave obilaznicu za bicikliste i radove završe što pre“.

Da biciklistička staza ne bi bila „zatvorena beskonačno“ – a kraj radova je najavljen za septembar, „rešili smo da… blokiramo Karadjorđevu ulicu na pola sata, za zahtevom da bicklisti dobiju alternativnu obilaznicu, jer je prolećna sezona već uveliko počela“.

Ukoliko se u medjuvremenu nadležni jave „s nekim razumnim predlogom obilaznice, odlažemo blokadu“, pisalo je u saopštenju Udruženja „Ulice za bicikliste“, ali odgovora nadležnih nije bilo, rekao je Bukvić.

(Beta)