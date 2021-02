Ledeni preokret pred nama, temperatura pada za 20 stepeni

Poslednjih dana uživali smo u pravim prolećnim temperaturama, ali ako ste pomislili da zimske kapute, kape i rukavice slobodno možete da odložite i da nam je proleće već stiglo, iz Republički hidrometeorološkog zavoda (RHZS) najavljuju povratak ledenih dana, a od četvrtka i pravu zimu sa snegom.

Ogroman prelaz godišnjih doba preko noći osetili smo prekjuče, kada nas je dočekalo hladno i tmurno jutro, gde su se uz iznenadno zahlađenje javile i prepodnevne padavine u Vojvodini, Beogradu, na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini.

U sredu će biti relativno toplo, bez padavina. Umereno do potpuno oblačno sa temperaturom od 13 do 17 stepeni u većem delu Srbije. Međutim, tokom noći dolazi do potpunog preokreta tako da nas u četvrtak očekuje jače naoblačenje sa kišom i jakim olujnim severozapadnim vetrom.

Tokom dana kiša će preći u susnežicu, a potom u sneg uz dalji pad temperature, najpre na severu i zapadu, a u toku noći i u ostatku Srbije. Maksimalna temperatura tokom jutra kretaće se od 4 stepena dok će do sredine dana dostići čak 14, a zatim sledi postepeni pad do kraja dana. Što se tiče padavina, one se očekuju u veoma malim količinama i prestaće u četvrtak u toku noći.

Od petka nema više padavina, ali dolazi ledeno vreme i nastavlja se pad temperature, koja će u nižim predelima biti ispod nule, a na planinama će dostići čak -15 stepeni.

– Od petka možemo slobodno da zaboravimo one prolećne dana u kojima smo uživali prošle nedelje i da se dobro utoplimo u skladu sa godišnjim dobom jer nas očekuje temperatura u minusu i ledeni dani tokom celog vikenda rekao je meteorolog Đorđe Đurić za „Blic“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.