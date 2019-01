Lekari i vatrogasci se probijali kroz smetove do pacijenta

PROKUPLJE – Hitna pomoć i vatrogasci celu noć su izvlačili pacijenta (81) iz zavejanog sela Tovrljane kod Prokuplja, a cela akcija spasavanja trajala je skoro 10 sati.

Na dva kilometra od njegove kuće zaglavila se najpre ekipa Hitne službe, a zatim i vozilo vatrogasaca, prenele su Južne vesti.

Selo Tovrljane je udaljeno tridesetak kiometara od Prokuplja, a sve vreme puta duvao je jak vetar i padao sneg.

Medicinska ekipa je uz asistenciju vatrogasaca najpre morala deo puta da prepešaci da bi stigla do kuće pacijenta gde su mu dali određenu terapiju, a zatim su ga na ćebetu vukli do svojih vozila kako bi ga transportovali do prokupačke bolnice.

„Ono što je najvažnije za sve nas je da je pacijent u stabilnom stanju i da smo i pored mnogo muka i problema na kraju uspeli da ga prebacimo do bolnice“, rekao je dr Petar Vesović.

On dodaje da su na pojedinim delovima puta sneg i nanosi bili visine i preko metar, a nekoliko puta su vatrogasci sklanjali polomljena stabla drveća koja su blokirala tu deonicu puta.

„Najvažnije je ipak da kada smo stigli, pacijentu smo ukazali pomoć, a zatim je uz konsultacije sa vatrogascima doneta odluka da ga na ćebetu, odvučemo do zaglavljenih vozila jer druge alternative nije bilo, a nismo mogli ni da ga ostavimo u kući u kojoj je sam živeo“, rekao je dr Vesović.

Tada su vatrogasci pozvali još jednu ekipu iz Prokuplja i zahvaljujući njihovom naporu i požrtvovanju, jer su starca umotanog u ćebetu vukli dva kilometra na snegu, čija je visina negde bila i do metar, uspeli da stignu do vozila.

Međutim, drami tu nije bilo kraja, jer nije bilo načina da se vozilima okrenu i izvuku iz snega i vrate nazad.

Vatrogasci su ipak nekako uspeli da svoja dva vozila pokrenu i izvuku, u njima je prebačen pacijent i medicinska ekipa do Prokuplja, dok je terensko vozilo Hitne ostalo zaglavljeno, navode Južne vesti.

(Tanjug)