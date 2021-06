Manifestacija „Tako su govorili naši preci“ u Beogradu

BEOGRAD – Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović otvorio je manifestaciju „Tako su govorili naši preci“, kao i izložbu koja će na Trgu Republike biti do 23. juna, nakon čega će biti premeštena na Kalemegdanski plato.

Izložbu čini više panoa sa slikama i izjavama, govorima, ljudi koji su obeležili našu istoriju od Jovana Vladimira iz 11. veka, preko Nemanjića, do novije istorije, vladike Njegoša, svetog Petra Cetinjskog, Vasilija Ostroškog, do kralja Nikole Petrovića, njegovih sinova, vladika i crkvenih velikodostojnika, sve do ljudi koji su u smislu kulture i umetnosti obeležili prethodni period.

(Tanjug)

