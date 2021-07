Mediji: Novo oružje ojačalo operativne sposobnosti Vojske Srbije

Iako su nabavke novog naoružanja za Vojsku Srbije (VS) bile manje od onoga što je najavljivano na naslovnim stranama domaćih listova, oružane snage su unapredile svoje sposobnosti i u proteklih pet godina Srbija je ojačala avijaciju, specijalne jedinice i artiljeriju, piše danas portal Balkanska bezbednosna mreža.

Kako se navodi, avijacija VS je u proteklih pet godina ojačana sa 14 novih helikoptera i deset lovaca MiG-29, unapredjena je u školska avijacija dok je sa bespilotnim letelicama vojsci vraćena sposobnost izvidjanja iz vazduha.

Proces ozbiljnih nabavki pokrenut je krajem 2016. godine a nakon toga kupljeno je pet novih ruskih transportnih helikoptera Mi-17 V5, četiri borbena Mi-35M i pet Erbasovih H-145M. Osim helikoptera kupljena je i oprema i novo naoružanje, koje je vojci omogućilo nove sposobnosti. Svi helikopteri su dobili i oklopnu zaštitu koja ih čini otpornim na vatru iz lakog pešadijskog naoružanja sa zemlje.

„Mi-35M imaju topovsko i raketno naoružanje, mogućnost transporta ljudi i laki oklop. To značajno uvećava sposobnosti VS za protivteroristička i specijalna dejstva. Uz helikopter nabavljeno je i raznovrsno naoružanja, uključujući protivoklopne rakete Ataka. To je prvi i trenutno jedini protivoklopni projektil srpske vojske koji ima tandem kumulativnu bojevu glavu sposobnu da uništava savremene tenkove“, navodi se.

Pitanje lovačke avijacije rešeno je osloncem na donacije iz Rusije i Belorusije, koje su Srbiji poklonile ukupno deset aviona Mig-29, čiji je remont plaćen. Zajedno sa četiri lovca istog tipa koje je VS već imala, ukupan broj lovaca povećan je na 14, što je ekvivalent jedinice ranga eskadrile.

Značajno je ojačana i školska avijacija 2017. godine kada su, posle višegodišnjeg razvoja i ispitivanja, u naoružanje uveden domaći školski avion Lasta.

Od Kine su kupljene bespilotne izvidjačko-borbene letelice CH-92A koje su Vojsci Srbije vratile sposobnost izvidjanja iz vazduha, izgubljena još sredinom prve dekade 21. veka posle prizemljenja izvidjačkih verzija aviona Orao i MiG-21. U naoružanje VS je posle višegodišnjeg razvoja uvedena i mala bespilotna letelica Vrabac, projekat Vojnotehničkog instituta.

U istom periodu opremljene su i Specijalne jedinice, za koje su nabavljene nove puške i balistička oprema, uniforme i optoelektronski sistemi, besposadne platforme (Mali Miloš) i druga oprema.

Vojska Srbije od 2019. do 2021. godine dobila donaciju iz Rusije u vidu 30 oklopnih izvidjačkih vozila BRDM-2MS i 30 tenkova T-72 B1MS. Iz domaćih fabrika u jedinice je stiglo 12 oklopnih borbenih vozila Lazar 3 a najavljuje se isporuka još šest transportera tog tipa.

Za potrebe 72. specijalne brigade isporučeno je 10 oklopnih vozila M-16 Miloš, a uskoro se očekuje isporuka dodatne količine tih vozila. Nabavljeno je i 40 Hamvija, a predstavljena je i nulta serija oklopnih komandnih izvidjačkih vozila BOV KIV, koja imaju osmatračke stanice sa termovizijskim kamerama.

Artiljerijske jedinice dobile su bateriju samohodnih top haubica Nora B-52, kao i bateriju digitalizovanih samohodnih lansera raketa Oganj.

„Procentualno najmanja količina nove ili unapredjene borbene tehnike nalazi se u artiljerijsko-raketnim jedinicama za protivvazduhoplovna dejstva. Osim digitalizacije na nekoliko raketnih sistema KUB, srpski PVO ojačan je baterijom artiljerijsko-raketnog sistema Pancir S1 koji je kupljen od Rusije. VS već neko vreme u jedinicama ispituje modernizovani artiljerijski sistem PASARS. Nije poznato da je on zvanično uveden u upotrebu jer je u press materijalu na vežbi Munjeviti udar 20201 predstavljen kao ‘sredstvo u razvoju'“, dodaje se.

Ono što je najavljeno a još nije realizovano je kupovina diviziona kineskog raketnog sistema PVO FK-3, kao i protivavionskih raketa Mistral iz Francuske.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.