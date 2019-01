Mestani Jasenovika vraćaju se kućama

JESENOVIK – Meštani sela Jasenovik, koji su bili evakuisani zbog uklanjanja dve cisterne s amonijakom koje su iskliznule iz šina, večeras se vraćaju kućama.

Jedna cisterna je danas uklonjena, uspešno i bezbedno, a druga će najverovatnije biti uklonjena u nedelju, izjavio je večeras gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Štab za vanredne situacije Grada Niša odlučio je da sutra neće biti evakuacije, jer će se pripremati uslovi za istakanje druge cisterne koje će biti obavljeno u nedelju.

Stoka i ostale domaće životinje ostaju tamo gde su jutros premeštene, a meštani Jasenovika će biti ponovo evakuisani u nedelju.

Gradonačelnik Niša je precizirao da je akcija podizanja vagona cisterne i postavljanja na kolosek uspešno i bezbedno sprovedena uz poštovanje svih mera procedura i postupaka.

On je najavio da će akcija uklanjanja druge cisterne najverovatnije biti obavljena u nedelju, kada se očekuje i nova evakuacija stanovništva.

Napomenuo je da će meštani Jasenovika blagovremeno biti informisani o svemu i da će Štab na sutrašnjoj senici doneti novu naredbu koja bi važila za nedelju.

Ukazao da je današnja akcija počela oko 10.30 sati i da ju je sprovelo 11 radnika „Železnice Srbije“ i 33 radnika Uprave za vanredne situacije.

„U 13 sati je izvršeno podizanje vagona cisterne, a u 15 sati je postavljena na kolosek. U 16.01 primio sam poruku izvršnog direktora Milana Maksimovića da je zadatak uspešno i bezbedno izvršen i da se evakuisano stanovništvo može vratiti svojim kućama. Dizanje druge cisterne planirano je za nedelju, a to znači da planiranih aktivnosti sutra neće biti“, preneo je Bulatović.

Imajući u vidu mere bezbednosti koje su preduzete, ranog pada mraka, poštovanja procedura, i da je akcija okončanja tek u 16 sati, prema njegovim recicma, doneta je odluka da se uklanjanje druge cisterne večeras neće sprovodtiti.

Takođe, večeras neće biti ni uklanjanja vagona dizalice, a sutra će se u prepodnevnim satima krenuti sa ovim aktivnostima, naveo je Bulatović.

Nakon toga će se, kako je dodao, krenuti u novu pripremu za podizanje druge vagon cisterne koja takođe podrazumeva sve procedure, koje su i danas primenjene.

„Zbog kratkoće vidnog dela dana doneli smo odluku da ne krenemo sutra u sprovođenje aktivnosti, tako da će se izvršiti pripreme sutra za nedelju.

Naši stanovnici večeras mogu mogu da se vraćaju kućama“, rekao je gradonačenik Niša.

Upitan će se biti cisterna odvezena, on je rekao da to je pitanje za Železnice, ali da pretpostavlja u najbližu železnickcu stanicu.

„Prema informacijama koje smo dobili od Železnica, druga cisterna koja je više oštećana i nalazi se na padini, biće na isti način podignuta i biće smeštena sa gornje strane pruge na platformu, i postavljena da će moći da se istočiti na licu mesta jer ona nije u voznom stanju. To su stvari iz domena i nadležnosti infrastrukture Železnica Srbije“, naveo je Bulatović.

