Miholjsko leto opet stiže, evo i kada!

Hladno i promenljivo vreme sa kišom, karakteristično za oktobar i jesen, sudeći po prognozama meteorologa, samo su uvod u kraće Miholjsko leto, koje nas očekuje krajem meseca.

Kraj oktobra (22-26.oktobar) doneće nam Miholjsko leto i temperature od 21 do 27°C. Pre toga, prava JESEN 😉 Gepostet von Djordje Djuric am Mittwoch, 14. Oktober 2020

Vreme sutra u Srbiji će biti promenljivo oblačno i malo hladnije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i temperaturom između 9 i 20 stepeni. Za vikend i prve dane naredne nedelje, očekuje nas takođe pravo jesenje vreme. U subotu i nedelju biće promenljivo oblačno i sveže, u subotu ponegde kiša, u nedelju uglavnom suvo. U ponedeljak i utorak ujutro hladno, ponegde slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i sveže. Od srede toplije uz postepeno naoblačenje, piše „Blic“.

Međutim, prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, leto se još ne predaje, iako smo već zagazili u jesen, te će u nedeljama ispred nas, doći i do Miholjskog leta.

„Kraj oktobra, od 22. do 26. oktobra, doneće nam Miholjsko leto i temperature od 21 do 27 stepeni. Pre toga, prava jesen“, napisao je on na Fejsbuku.

(Sputnjik)

