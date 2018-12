Ministar rada Srbije: Sledeće godine zakon o socijalnim kartama

U Srbiji će sledeće godine biti usvojen zakon o socijalnim kartama, potvrdio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević.

On je na predstavljanju ovogodišnjeg rezultata rada svog ministarstva rekao da je jedan od prioriteta države uvodjenje socijalnih karata, koje će omogućiti da svi podaci o gradjanima budu na jednom mestu.

„Prva faza tog projekta je završena, a sledeće godine nas očekuje uakon o socijalnim kartama i prelazak na drugu fazu odnosno izvlačenje svih podataka iz naše i iz drugih baza koji postoje u našoj zemlji i njihova implementacija“, kazao je Djordjević.

Po njegovim rečima, treća faza projekta – uvodjenja socijalnih karata u Srbiji, počeće 2020. godine.

„U toj fazi nas očekuje uvodjenje ‘alata’ i nadam se da će nam Danska pomoći u tome i da ćemo s njihovim ‘alatima’ i znanjem doći do onoga što je suština socijalnih karata, a to je da lakše radimo, da nemamo administraciju i da gradjani do potpunog servisa dodju bez ikakvih administrativnih teškoća“, rekao je ministar.

Kako je ranije najavljeno, socijalne karte trebalo bi da budu uvedene do kraja maja ili početka juna 2019.

Ministar je rekao da će socijalne karte omogućiti veliku korist gradjanima u Srbiji.

Uvodjenjem elektronskog sistema socijalnih karta biće stvoren mehanizam za sprovodjenje „politike nulte tolerancije“ prema zloupotrebama i da osetljive kategorije dobiju zakonsku pomoć, što je cilj Vlade, bez obzira na to da li krajnji korisnici znaju da na nju imaju pravo ili ne.

(Beta)