Mirković: Borba u opoziciji za lidera opozicije, Šapić ima legitimitet

BEOGRAD- Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković poručio je na današnjoj sednici Skupštine grada da je i ta sednica skupštine grada pokazala da se među opozicionim stranka vodi borba za najvećeg opozicionara.

„Izgleda da su na pomolu nevolje u raju, jer svako od vas pred izbore pokušava da se nametne kao najveći opozicionar. Mi nemamo čega da se plašimo i od koga da bežimo, a vama prepuštamo tu trku u opoziciji, i ko kog da pobedi, izgubiće na izborima, jer vas narod neće“, poručio je Mirković.

NJemu je, kaže, vrlo zanimljiva situacija u kojoj se nalaze odbornici i grad Beograd, „silna euforija koja se izduvala kada su odbornici SNS i SPS ušli u salu“.

„Velika očekivanja od sednice i promene vlasti. Obmanjivali ste javnost da gradonačelnik Aleksandar Šapić nema legitimitet, a on ima i to će se videti prilikom glasanja i to će biti jedan od glavnih zaključaka ove sednice“, poručio je Mirković.

On kaže da je opozicija nedeljama pričala da vladajuća koalicija nema hrabrosti da se pojavi u Skupštini i, kako kaže, bili su bili zatečeni kada su se pojavili.

Mirković je odbacio sve navode da je Šapić prekršio Zakon, navodeći da to nijedan sud nije utvrdio, da ne postoji ni krivična prijava protiv njega.

„Licitirate visinom zatvorske kazne koju Šapić treba da dobije, po kom osnovu? Suština ove sednice nije bila da se smeni Šapić, jer nemate većinu, već da pokušate da ugrozite njegov legitimitet, a to nećete uspeti“, kazao je Mirković.

On je istakao da samo institucije imaju pravo nekog da proglase krivim, a ne neko u stranačkim organima.

„Na taj način doveli ste mnoge ljude u opasnost i to je mnogo opasno. Pozivam vas da pred nadležnim institucijama kažete sve što imate“, rekao je Mirković.

Natalija Stojmenović iz koalicije Moramo rekla je da neće dozvoliti da neko optužuje odbornike iz te koalicije da su nesavesni i neodgovorni i da iznosimo lažne podatke.

„Vrlo sam vam jasno pokazala odakle mi podaci da je Srbija sedma po zagađenju u svetu i da 10.000 ljudi godišnje umre od zagađenje. Rekla sam da su Beograd, Sarajevo i Zagreb su zagađeni gradovi. Moje pitanje je bilo kako smo došli do toga da se za 10 godina zagađenje povećalo“, istakla je Stojmenović.

Ona je rekla i da je njena koalicija više puta iznela plan kako da se reši problem zagađenja u prestonici.

Dejan Atanasković iz koalicije Moramo rekao je da Šapića treba osloboditi teške obaveze gradonačelnika.

„Pozivamo Šapića da razmisli koga interesuje njegov estetski sud o starom mostu i njegovo mišljenje o njegovoj istorijskoj ulozi. Koje su kvalifikacije Šapića, koji se druži sa osuđenim ratnim zločincima i čoveka koji je odbio inicijativu za skidanje murala Ratka Mladića“, rekao je Atanasković, koji je ocenio da je Šapićev nedolazak na sednicu sramni kukavičluk, te da na taj način beži od kritičkog mišljenja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.