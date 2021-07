MUP: Produženo radno vreme policijskh uprava za izdavanje ličnih dokumenata

Zbog povećanog interesovanja gradjana za izdavanje ličnih dokumenata radno vreme policijskih stanica i uprava u Srbiji biće produženo od 7.30 do 20.00, a u Novom Sadu do 21.00.

Radno vreme je produženo i vikendom: subotom od 7.30 do 15.30, u Novom Sadu od 7.30 do 21 čas, a u Ljermontovljevoj ulici u Beogradu od 7.30 do 20.00, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U Beogradu će biti produženo radno vreme i za prijem i uručenje dokumenata – radnim danima od 7.30 do 20.00 i subotom od 7.30 do 15.30 u policijskim stanicama Borča, Beli potok i Batajnica.

Prijem i uručenje dokumenata mogući su i nedeljom u Ljermontovljevoj u Beogradu, a u Novom Sadu od 7.30 do 15.30.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.