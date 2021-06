Na snazi narandžasti meteo-alarm, temperature do 38

Republički hidrometeorološki zavod izdao je i upozorenje na visoke temperature. Danas i u sredu na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni.

Vreme u Srbiji

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Izdato je i upozorenje na visoke temperature za utorak i sredu.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura 23, a najviša 37 stepeni.

Izgledi vremena za sedam dana – do 6. jula

U četvrtak osveženje za pet do osam stepeni, a zatim do kraja perioda najviše vrednosti uglavnom od 27 do 30 stepeni, uz promenljivu oblačnost i sporadičnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Izbegavajte boravak na otvorenom i nosite vodu

Lekari savetuju da u periodu od 10 do 17 časova izbegavate boravak na otvorenom, što naročito važi za decu i stare. A ukoliko morate da izlazite, neophodno je unositi dovoljnu količinu vode.

