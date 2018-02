Naslovna strana za utorak, 6. februar 2018. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak najveću pažnju posvećuju Strategiji EU za proširenje na Zapadni Balkan izveštaju koja će u utorak biti objavljena u Briselu i dodaju na osnovu toga da će se u Briselu čuti da će Beograd do kraja 2019. godine morati da reši kosovski problem.

ALO – “ ‘Foka’ htela da likvidira uglednog Srbina“, piše list. „Očuh monstrum nasmrt pretukao bebu!“, o stravičnom zločinu u Podgorici.

BLIC – „Sramota ‘Hajl Hitler’ u centru Beograda“ o skupu podrške kvislingu Milanu Nediću. „Ako hoćete u EU dogovorite se s Prištinom do kraja 2019“ – šta navodno piše u Strategiji EU za proširenje. „Amerikanci na korak od leka za rak“ o istraživanju naučnika na Univerzietu Stanford u Kaliforniji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Sukob u EU oko datuma za Balkan“ o strategiji proširenja koja izaziva spor. „Mašina za kolače ubila gazdaricu“ u farbici u Loznici. „Vlasnik menjačnice ubijen u sačekuši dok je bacao djubre“, o ubistvu na Voždovcu.

DANAS – „Brisel: Kosovsko pitanje rešiti do kraja 2019.“, o nacrtu Strategije za proširenje EU na Zapadni Balkan koja će danas biti predstavljena. „Socijalisti glasaju za svoju ekipu na vlasti“, o analizi birača naklonjenih Socijalističkoj partiji Srbije. „Vučić i Amerikanci obavešteni ko je minirao predmet Bitići“, o ubistvu trojice državljana SAD albanskog porekla. „Policija ignorisala Zakon o zabrani fašističkih simbola“ – o nacističkom salutiranju u Beogradu.

INFORMER – „Ubicu u Beograd poslali Šiptari ?!“, list piše da je uhapšen bivši marinac Korbet D. zaposlen u izraelskoj agenciji za obezbedjenje čiji je vlasnik blizak sa čelnicima Kosova. „Djilas osniva partiju“, list piše o navodnim namerama kandidata za gradonačelnika Dragana Djilasa.

KURIR – „Likvidiran nesudjeni ubica Luke Bojovića“, o ubistvu na Voždovcu. „Vakcinu protiv morbila otkrio Srbin, devet godina pre nego se pojavila u svetu“, piše list.

POLITIKA – „Značka koja razlikuje“, reportaža o Severnoj Koreji u kojoj piše da nečiji rang pokazuje značka na reveru s likom lidera. U Srbiji „Policija dobija novo oružje“. „Nekad povlašćeni, sad protestuju pred RTS-om“, o protestu u Beogradu na kojem su bili predstavnici partija koje su nekada bile na vlasti.

SRPSKI TELEGRAF – „Sorošev krvavi plan u tri faze“, list piše o navodnom planu milijardera Džordža Soroša o izazivanju nereda u Srbiji posle beogradskih izbora.

