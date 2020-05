Nastala potpuna zbrka oko završetka školske godine

Škole obavestile đake da će gradivo učiti do 16. juna, umesto do petka. Roditelji ogorčeni, u Ministarstvu tvrde da nastava nije obavezna.

Draga deco, ovo je naš poslednji čas onlajn nastave – ovim rečima oprostili su se u petak predavači koji su dva i po meseca na televiziji držali nastavu đacima osnovnih i srednjih škola. Iako su roditelji očekivali sličnu „odjavu“ i od nastavnika koji su putem platformi slali lekcije, to se nije dogodilo.

Naprotiv, sačekalo ih je iznenađenje – deci i roditeljima stigle su poruke da će se onlajn nastava držati do 16. juna, uprkos tome što su prosvetne vlasti tokom protekla dva i po meseca govorile da se nastava završava 29. maja, a da u junu posla imaju samo oni koji hoće da poprave ocene i maturanti.

Međutim, roditelji su poslednjih dana dobijali poruke od nastavnika mnogih škola u kojima piše da je završena TV nastava, ali ne i onlajn nastava, te da će nastaviti da šalju lekcije i zadatke.

Pitanje od milion dolara

Na pitanje da li gimnazijalci od ponedeljka imaju nastavu, Aleksandar Markov, iz Foruma beogradskih gimnazija, kaže:

„To je pitanje od milion dolara. Ako slušate izjave ministra u poslednja dva meseca – nemaju. Međutim, ispada da to i nije baš tako. Mi smo dobili dopis koji je ‘i ovamo i onamo’, pa su ga svi protumačili da treba i dalje da se radi. To je skandalozno.“

Saznanje da će onlajn nastava, umesto do 29. maja, trajati do 16. juna izavalo je ogorčenje roditelja.

„Sve sam organizovala prema najavama da letnji odmor počinje 1. juna, htela sam da pošaljem decu na selo, a ja da počnem da radim. U maju smo i ja i muž iskoristili odmore kako bismo s decom pratili nastavu. Ovo mi je poremetilo sve planove“, kaže za Novosti majka J. S., čija ćerka ide u treći razred, a sin je prvačić.

„Nama je bilo rečeno da deca nemaju uskršnji raspust i da imaju dve radne subote upravo zato da bi mogli da se raspuste 1. juna. Ne znam ni ko će da ih čuva ni kako će da prate lekcije koje učiteljica šalje putem Vajbera“.

Onlajn kontrolni i u sred juna

Nastavnici u višim razredima osnovne škole i srednjim školama najavili su i onlajn kontrolne zadatke i provere znanja.

„Moje dete u jednoj beogradskoj gimnaziji 5. juna ima kontrolni iz informatike“, kaže jedna majka.

Druga mama iz Zrenjanina, koja ima troje školaraca, rekla je da će njena kćerka u gimnaziji i druga u osnovnoj školi u junu imati kontrolne zadatke.

U Ministarstvu prosvete, međutim, odlučno kažu:

„Slanje lekcija i kontrolnih zadataka od 1. juna putem platformi nije obavezno, a mi smo ostavili mogućnost da, ako neko to želi, može da uradi. Ali, obaveza ne postoji. Nastave od ponedeljka nema, a u školu dolaze samo deca koja žele da poprave ocene“, kaže, za Novosti Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete za osnovno obrazovanje.

Direktori poštuju školski kalendar

Direktori škola kažu da postupaju prema školskom kalendaru koji je nedavno izmenjen.

„Školska godina završava se 16. juna za decu od prvog do sedmog razreda. Dakle, nastavnici moraju da imaju aktivnosti do 16. Juna“, pojašnjava Natalija Matić, direktorka OŠ „Veselin Masleša“.

„Nastavnici sami kreiraju ono što će raditi u tom periodu, a prema svojim planovima i programima, jer imaju obavezan broj časova koje moraju održati“.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.