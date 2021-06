„Nešto se desilo sa trešnjama“: Proizvođači nemaju objašnjenje

Trešnje su, uz jagode, omiljeno prolećno voće mnogih. Ali, sve ih ređe jedemo zbog visokih cena na pijacama i u prodavnicama. Međutim, Živoslav Karaklajić, voćar iz Brestovika kaže da cena nikad nije bila niža, da se sa trešnjom nešto desilo i da bi neko iz Ministarstva trebalo da to objasni. Napominje da su cene duplo manje nego prethodne godine.

Živoslav Karaklajić je gostujući u Jutarnjem programu RTS rekao da je rod dobar, ali da cena nikad nije bila niža.

„Prosto je tužno danas imati trešnje. Ne radi izvoz, nešto se dešava. Pijace su vam prepune kvantaške, veoma mali broj otkupljivača radi na otkupu, nešto se desilo“, ističe Karaklajić.

Prema njegovim rečima, pre berbe svi stručnjaci iz Ministarstva hvale trešnju, malinu…

„Neko iz Ministarstva sad treba da izađe i da kaže šta se desilo. Mi obični ljudi to ne znamo. Kad pozovete nekoga da glasa za vas, vi sad treba da ga pozovete i kažete mu šta se dogodilo. Ako ne krene izvoz biće katastrofa, i sada je već katastrofa“, priča Karaklajić.

Berba kilograma trešanja, napominje Karaklajić, košta i do 80 dinara, a „trešnja se vrti od 50 do 120, 130 dinara“.

Na pitanje kakva je situacija kada se uporedi sa prethodnom godinom, kaže da je užasna.

„Cene su duplo manje, i više od duplo manje. Trešnja se kratko bere. Ne daj Bože neke kiše, trešnja sva ispuca. Ona je skupo voće, dosta lekovito i zdravo. Specifična voćna vrsta i ove godine veoma jadna vrsta“, kaže Karaklajić.

Berača ima, ako se korektno plati, navodi on.

„Ljudi koji su dugo u poslu obezbedili su berače još proletos ili zimus“, kaže Karaklajić.

Ovaj voćar iz okoline Grocke tvrdi da se trenutno ne može živeti lepo od voćarstva, ali da je prošla godina bila bolja. Kaže da ima novih zasada, ali nema tako više mladih voćara.

„Na selu se ne živi tako lako. Ne vraća se narod tek tako. Da li se dete nekog ministra recimo bavi poljoprivredom? Na selu se radi 20 sati, puno je rada. Lepo je slikati se ispred zrelih trešanja. Ali oko njih ima mnogo muka, drhtanja, mrazeva, kiša, oplodnja. Potrebno je mnogo uloženog truda, znanja i novca“, zaključio je Karaklajić.

(Sputnjik)

