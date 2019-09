Niš: Rasprava o Zakonu o zabrani diskriminacije diskriminisala osobe sa invaliditetom

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, ali njoj nisu mogle da prisustvuju osobe koje koriste invalidska kolica jer je rasprava održana u sali Skupštine grada do koje nema lifta niti rampe za invalidna lica.



Predsednik Fondacije PONS Ivan Novković jedina je osoba u invalidskim kolicima koja je prisustvovala javnoj raspravi, ali tek nakon što su ga radnici obezbedjenja odneli do sale koja se nalazi na prvom spratu.



Novković je rekao da je to što mu se danas dogodilo „više od skandala“, naročito što je Ministarstvo bilo upozoreno da prostor u Skupštini grada nije adekvatan i da osobe sa invaliditetom ne mogu da dodju na raspravu.

„Kako je moguće da se neko bavi temom diskriminacije, a da isključuje iz rasprave celu jednu zajednicu. Stekli smo utisak da su u sali ljudi koji apsolutno ne razumeju čime se bave. Nije rešenje da imenujete neke ljude da se bave temom za koju nisu senzibilisani“, rekao je Novković.



Predstavnik Odbora za ljudska prava Niš Dragan Djordjević rekao je da je Ministarstvu rada ukazano na činjenicu da prostor u Skupštini grada nije adekvatan, ali da je uprkos tome javna rasprava tu održana što je „jako“ loša poruka koju kao društvo šaljemo onim našim sugradjanima kojih se zakon najviše tiče.

„Dostojanstvo naših sugradjana je na ovaj način grubo urušeno“, istakao je Djordjević.



On je rekao da u Nacrtu koji je bio na javnoj raspravi postoje odredjeni dobri predlozi, naročito oni koji se tiču kaznenih odredbi, ali da nije dovoljna samo kaznena politika već da se pre svega oni koji su zaduženi za primenu striktno pridržavaju propisanih pravila.

„Kada bi krenuli da primenjujemo odredbe zakona samo u ovom organu javne vlasti, za svaki javni dogadjaj, odgovorno lice bi moglo da plaća kazne. Sada bi ministarstvo trebalo da plati kaznu“, izjavio je Djordjević.



On je rekao da je Kolacija protiv diskriminacije, koju čini preko 50 nevladinih organizacija, početkom marta zahtevala da se Nacrt povuče iz procedure zbog uočenih nedostataka.



„Ključni nedostaci su nejasne jezičke konstrukcije koje mogu da dovedu do pogrešnog tumačenja zakona, pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu zakona i nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnju stvarnu nameru zakonodavca da ovim izmenama želi da unapred zakonodavstvo. Osim toga, sam Nacrt nije uradjen u skladu sa pisanjem zakona“, rekao je Djordjević.

Predsednik Saveta grada Niša za pitanja osoba sa invaliditetom Jordan Ivanović rekao je da su pozitivne promene koje donosi Nacrt zakona, ali da smo mi i do sada imali zakone uskladjene sa zakonodavstvom Evropske unije i da problem nije u zakonima već u njihovoj primeni.



Ivanović je rekao da su za primenu odgovorne pre svega državne institucije, pravosudje i policija.



„Osobe sa invaliditetom su suočene sa nepristupačnošću institucija u okruženju. Zato se pravi taj neki oblik diskriminacije koji se neće dugo iskoreniti“, izjavio je Ivanović.



On je istakao da država i institucije treba da štite pojedinca, a ne da svaki pojedinac štiti sam sebe.



Ivanović je rekao da je dobro što su kazne za diskriminaciju povećane deset puta, sa sadašnjih 10 do 100.000, sa 100.000 do milion dinara.

Predstavnici Ministarstva za rad koji su učestvovali na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije nisu želeli da odgovore na pitanja novinara uz obrazloženje da će izjave podovom Nacrta dati ministar Zoran Djordjević posle održavanja svih sedam javnih rasprava.



Javna rasprava u Nišu, bila je četvrta po redu, nakon što su rasprave održane u Beogradu, Novom Pazaru i Kragujevcu.

(Beta)