Nova otkrića kineskih naučnika o poreklu kiseonika na Zemlji

Kineski naučnici objavili su nova otkrića o poreklu kiseonika u najranijim fazama razvoja zemlje (rana Zemlja), sugerišući da on uglavnom potiče iz stena, objavila je Sinhua.

Prethodne studije su pokazale da je rana Zemlja doživela podizanje kiseonika iz atmosfere ili „veliki događaj oksidacije“, pre oko 2,33 do 2,45 milijardi godina, i tokom tog perioda cijanobakterije su proizvele veliku količinu kiseonika putem fotosinteze.

Abiotsko poreklo kiseonika koji je postojao pre tog događaja takođe je u velikoj meri proučavano i uvreženo se smatra da je povezano sa disocijacijom vode.

Istraživački tim sa Instituta za geohemiju Guangdžou pri Kineskoj akademiji nauka predložio je svoje nove nalaze da kiseonik u ranoj Zemljinoj atmosferi može poticati iz stena koje su u interakciji sa vodom, a ne iz same vode, nakon što su izveli složene laboratorijske eksperimente.

U simuliranoj atmosferi rane Zemlje, tim je koristio tehniku obeležavanja izotopa da prati kiseonik koji potiče iz interakcije vode i abradiranog kvarca, minerala sličnog silikatu. Otkrili su da kiseonik uglavnom potiče sa površine minerala, dok samo mali deo potiče od disocijacije vode.

„Mehaničke sile u različitim geodinamičkim procesima, kao što su zemljotres i erozija, deformišu minerale koji proizvode površinske radikale za oslobađanje kiseonika kroz interakciju sa vodom, obezbeđujući tako početne oksidante i kiseonik za rani život na Zemlji i njenu evoluciju“, rekao je He Hongping, rukovodilac tima u institutu.

On je primetio da bi proizvodnja kiseonika zasnovana na mineralima potencijalno mogla da se dogodi na drugim planetama sličnim Zemlji.

Nalazi su objavljeni ove nedelje u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dodaje Sinhua.

