Nova železnička i drumska infrastruktura u Zemunu

BEOGRAD – U okviru izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i Subotice, na teritoriji opštine Zemun gradi se nova železnicka i drumska infrastruktura.

Na deonici Beograd Centar-Stara Pazova projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehničke infrastrukture sa podizanjem brzine na deonici Beograd Centar-Batajnica do 120 kilometara na sat, a od Batajnice do Stare Pazove do 200 kilometara na sat.

U Zemunu će biti izgrađena dva nadvožnjaka, u naseljima Zemun Polje i Batajnica, navodi se na sajtu opštine Zemun.

Ističe se da će nadvožnjaci podići nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a da se izgradnjom pristupnih puteva ubrzava protok saobraćaja.

Kako se navodi, podvožnjak za teretni saobraćaj gradi se u Zemun Polju i veza je sa novom saobraćajnicom u izgradnji, dužine devet kilometara prema Ugrinovcima.

Nove zgrade sa pratećom infrastrukturom grade se na stanicama Zemun i Batajnica, a osim toga Zemun će dobiti i dva nova uređena stajališta u naseljima Altina i Kamendin, dok će stajalište u Zemun Polju biti kompletno rekonstruisano.

Dodaje se da svih pet stajališta imaju pothodnike za pešake i bicikliste, da su duž pruge postavljeni paneli i zaštitna ograda, te da je posebna pažnja posvećena i ozelenjavanju trase.

Projekat brze pruge od Beograda do Budimpešte dogovoren je između Srbije, Kine i Mađarske u okviru globalne inicijative Kine „Pojas i put“.

Radove na trasi pored kineskog konzorcijuma izvode i domaće firme, a planirano je da građevinski radovi na deonici Beograd-Novi Sad budu završeni do kraja 2021. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.