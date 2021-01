„Novi soj virusa stigao u Srbiju“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na televiziji Prva da je britanski soj koronavirusa stigao u Srbiju.

“Veoma sam uplašen, zato žurim sa svim ovim. Zlatibor Lončar me je obavestio jutros o ovome, ali je važno da smo to otkrili na vreme. Sa nadom kažemo da to možemo da zaustavimo. Inače, ako nam se to proširi, to je pakao za celu zemlju”, rekao je on, dodajući da novi soj donela devojka iz Londona koja ima lakše simptome i koja je prethodno bila negativna na PCR testu.

“Njen suprug je imao teže simptome, obostranu upalu pluća. Mi smo uzeli uzorke i na Torlaku smo utvrdili da je to novi, opasni soj koronavirusa. Kompletno sve kontakte ove žene smo ispratili kako bi ih izolovali. Nismo mogli to da sprečimo, jer je imala negativan PCR test. Da smo drugačije postupili, optužili me da ne dozvoljavam građanima svoje zemlje da uđu u zemlju”, rekao je on, dodajući da nema razloga za paniku i zatvaranje.

