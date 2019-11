Novo ograničenje na auto-putevima: Voziće se do 150 km/h

„Putevi Srbije“ predložiće MUP-u da se na auto-putevima toleriše prekoračenje brzine od 20 kilometara na sat, što znači da će na određenim delovima auto-puteva biti dozvoljena maksimalna brzina i do 150 kilometara na sat, rekao je vršilac dužnosti tog preduzeća Zoran Drobnjak.

Drobnjak je za Tanjug objasnio da to znači da će se na delovima auto-puta gde je znakom predviđena vožnja do 130 kilometara na sat tolerisati vožnja do 150 kilometara na sat, a da će na delovima gde je maksimalna brzina, primera radi, 100 kilometara na sat, moći da se vozi 120 kilometara na čas.

Kako je rekao, to neće važiti za tunele, gde je, na primer na Koridoru 11, ograničenje 80 kilometara na sat.

Drobnjak je podsetio da je zakonom predviđeno da je maksimalna brzina na auto-putevima 130 kilometara na sat i da će tako i ostati.

Kako je naveo, neće se menjati zakon, ali će se prekoračenje brzine od 20 kilometara na čas, ukoliko se nadležni saglase, tolerisati.

(Tanjug)