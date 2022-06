Obuka Crvenog krsta za pomoć u slučaju srčanog zastoja

BEOGRAD – Stručne ekipe Crvenog krsta Srbije (CKS), predvođene spasiocem na vodi, u četvrtak će održati prvi javni čas za građane na kome će ih obučavati kako da pomognu osobi koja je doživela srčani zastoj, saopštio je danas CKS.

Obuka će se obaviti u Knez Mihailovoj u periodu od 17 do 19 časova, a objašnjavajući razloge zbog kojih je građane neophodno obučiti u ovoj oblasti, iz CKS navode da se leti zbog dužeg izlaganja toploti povećava broj srčanih zastoja.

Do srčanog zastoja, dodaju, može doći i zbog nagle promene temperature kada osoba koja je dugo bila na suncu uđe u hladnu vodu.

„Kao posledica prestanka rada srca, dolazi do utapanja ukoliko niko ne pritekne u pomoć i započne mere oživljavanja. Zato je važno obučiti što veći broj građana da priđu i pomognu unesrećenom do dolaska službe hitne pomoći“, navodi se u saopštenju.

Javni čas se održava u okviru kampanje „Život u tvojim rukama“ koja je pokrenuta u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.

Obuka uz uobičajene tehnike prve pomoći, podrazumeva upotrebu aparata za automatsku defibrilaciju namenjenog nemedicinskom kadru.

(Tanjug)

