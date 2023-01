Od danas na portalu elektronske uprave podnošenje zahteva za eDržavljanastvo i eSaglasnost

Na portalu elektronske uprave (eUprava) od danas se može podneti zahtev za izdavanje državljanstva, lične karte, pasoša i prijave prebivališta, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Za Uverenje o državljanstvu, koje je do sada izdavano na šalterima opština, može se podneti zahtev na Portalu eUprava i preuzeti u elektronskoj formi u eSandučetu ili poručiti na kućnu adresu.

Građanima je na raspolaganju sedam novih elektronskih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti: za izdavanje lične karte i pasoša maloletnom detetu, prijem u državljanstvo Srbije maloletnog deteta, prijavu prebivališta maloletnog deteta, Punomoćje za preuzimanje pasoša, Saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu prebivališta punoletne osobe, na adresu nekretnine čiji je vlasnik ili suvlasnik i Opoziv izjave, punomoćja ili saglasnosti.

Da bi korisnik koristio usluge eDržavljanstvo ili eSaglasnosti, potrebno je da bude prijavljen na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, piše u saopštenju.

„Na Portalu eUprava elektronske usluge MUP-a zakazivanja termina za lična dokumenta, produženje registracije vozila kao i usluga ePlati preko koje građani plaćaju takse i naknade su jedne od onih koje građani najviše koriste. Mup je lider u razvoju usluga elektronske uprave i sa uslugama eDržavljanstvo i eSaglasnosti doprineće još većoj efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti javne uprave“, rekao je ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović.

Dodao je da, zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i centri za socijalni rad su skoro pet miliona puta vršili uvid u podatke iz evidencija koje su u nadaležnosti MUP-a.

Kako je rekao, to znači da toliko puta građani nisu posećivali šaltere, štampali papire i nosili ih dalje od šaltera do šaltera, već je državni službenik sve to obavljao za njih elektronskim putem.

„Do sada smo imali više od deset miliona zahteva za sve usluge MUP-a koje se nalaze na Portalu eUprava“, rekao je Jovanović.

Na portalu plati.euprava.gov.rs građani dobijaju jedinstvenu, objedinjenu uplatnicu koju mogu platiti karticom, mBenkingom, ili u banci odnosno pošti.

V.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović rekao je da su građani do sada kreirali i platili oko osam miliona uplatnica za postupke MUP-a putem ovog sistema.

„Zahvaljujući potpunoj promeni načina plaćanja administrativnih taksi MUP-a, objavljen je Portal plati.euprava.gov.rs kao centralno mesto gde građani dobijaju jedinstvenu, objedinjenu uplatnicu koju mogu platiti karticom, mBenkingom, ili fizički u banci ili pošti. Centralizacijom administrativnih taksi MUP-a smo ukinuli mogućnost za zloupotrebu, povećali transparentnost procesa i brzinu proknjižavanja uplate, s obzirom na to da se, zahvaljujući jedinstvenom pozivu na broj, uplata odmah knjiži i vidljiva je u sistemu policijskom službeniku“, rekao je Latinović.

(Beta)

