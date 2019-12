Od sutra na šalterima Pošte podela 100.000 vaučera za odmor u Srbiji

Prva lista ugostiteljskih objekata koji će primati turiste sa vaučerima Vlade Srbije biće objavljena 31. decembra, a svi oni koji žele da odu na odmor u Srbiji sa popustom od 5.000 dinara mogu da se prijave prvog radnog dana na šalteru najbliže Pošte.

Prva lista ugostiteljskih objekata koji će primati turiste sa vaučerima Vlade Srbije biće objavljena 31. decembra, a svi oni koji žele da odu na odmor u Srbiji sa popustom od 5.000 dinara mogu da se prijave prvog radnog dana na šalteru najbliže Pošte.

Ovo će biti peta godina kako Vlada građanima dodeljuje vaučere za odmor u Srbiji i ovo pravo do sada je iskoristilo skoro 400.000 ljudi. Ove godine je svih 100.000 vaučera preuzeto do aprila, pa je vlada odobrila dodatnih 20.000 koje su, takođe, „planule“ do kraja tog meseca.

Pravo na dobijanje vaučera imaju, kao i do sada, penzioneri, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 60.000 dinara kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na vaučer korisnik može ostvariti samo po jednom od navedenih osnova u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vaučer se ne može koristiti na teritoriji Beograda i Novog Sada i njime se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge i boravišna taksa, već samo usluga smeštaja.