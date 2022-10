Odlaganje grejne sezone da bi ostala cena od prosle godine

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da razlog za odlaganje početka grejne sezone nije u tome da se taj novac utroši na putovanja, reprezentaciju ili na bilo kakvu korist Uprave Grada Beograda, već da cena grejanja za građane ostane što duže nepromenjena, odnosno ista kao prošle godine.

Podsetio je da se dve trećine gasa, koji Srbija uvozi, plaća po povlašćenoj ceni zahvaljujući dogovoru između Srbije i Rusije, a naročito zahvaljujući dogovoru od kraja prošle godine, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio u poseti predsedniku te zemlje.

Dodao je da su tokom leta, zahvaljujući dobroj i kvalitetnoj odluci političkog vrha, napunjeni gasni kapaciteti kako u Srbiji, tako i u Mađarskoj, saopštili su iz Beoinfa.

„Razlog za to jeste da pokušamo da postignemo to da građani što duže plaćaju trenutnu cenu grejanja, koja je identična kao i prošle godine, iako se svet izmenio u roku od godinu dana, a cena energenata je znatno skočila u celom svetu“, rekao je Šapić.

Istakao je da se sada koristi toplo vreme i visoke temperature za ovo doba godine, kako bi se cena grejanja od prošle godine zadržala što duže.

Objasnio je da se tako pomera rok eventualnog nedostatka gasa po beneficiranoj i povoljnoj ceni, a u slučaju da tokom grejne sezone do toga i dođe, da cena grejanja za građane ostane što duže ista, odnosno kao i prošle godine.

„Da ne govorim o tome da bi, ako, ne daj bože dođe, do prekida dotoka gasa preko Turskog toka, onda jedino što imamo bilo to što smo skladištiti i što ovim odlaganjem i korišćenjem povoljnih vremenskih prilika pokušavamo da sačuvamo“, kazao je Šapić.

On se osvrnuo na zahteve o kojima se ovih dana pisalo u medijima, kako bi računi za grejanje trebalo da budu niži, i poručio da nije rešenje da se sad računi umanje za par procenata jer bi, kada cena gasa postane tržišna, oni mogli da skoče i po nekoliko puta više.

Pojedine lokalne samouprave su to učinile, ali to, ocenio je Šapić, nije dobro, jer time otvaraju „Pandorinu kutiju“, a to je skok cene grejanja koji bi plaćali građani, u skladu sa realnim okolnostima i cenama koje diktira svetska tržišna cena gasa.

„Sve što se radi proteklih meseci ima za cilj da građani što manje u kućnom budžetu osete velike turbulencije na svetskom tržištu energenata, kao što nisu, recimo, ni osetili da Beogradske elektrane plaćaju gas za 12 odsto više već duže vreme, a građani zbog toga nisu dobili veće račune“, naveo je Šapić.

Gradonačelnik je pojasnio i to da građani ne plaćaju centralno grejanje dvanaest već šest meseci, te da se ono samo naplaćuje tokom čitave godine da bi im se rasteretio kućni budžet.

Ponovio je da odluka za odlaganjem grejne sezone zbog lepog vremena nije doneta iz hira niti na bilo čiju štetu.

„Na sve moguće načine pokušavamo da se dovijamo i da haos koji vlada u čitavom svetu i na svetskom tržištu energenata građani što manje osete na svojoj koži“, rekao je Šapić.

Gradonačelnik je na kraju ocenio da je ovakvo ponašanje i poslovanje domaćinsko i zdravo-razumsko, te da je ono takvo na nivou čitave države.

Kazao je da je svet danas potpuno „izvrnut naopačke“ i da je iz ratnog područja iseljeno nekoliko miliona izbeglica, na desetine hiljada je stradalih, razrušenih gradova, uništenih gasnih tokova, elektrana i uništenih života.

„Građani Srbije, a onda i Beograda, zahvaljujući odgovornoj nacionalnoj i lokalnoj politici, osećaju to na najmanji mogući način. Tako i cenu grejanja, za razliku od skoro cele Evrope, plaćaju isto kao i prošle godine“, zaključio je Aleksandar Šapić.

(Tanjug)

