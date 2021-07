Održan protest nakon urušavanja zgrade na Vračaru, okupljeni tražili odgovornost

Protest na kom su okupljeni zatražili odgovornost za urušavanje stambene zgrade u Vidovdanskoj ulici, održan je danas ispred zgrade opštine Vračar u Beogradu.

Kako prenosi portal Nova.rs, protest su zajednički organizovale odborničke grupe „Oslobodimo Vračar“, udruženja gradjana „Srce grada“ i „Udruženje Topolska“, kao i Združene inicijative i pokreti.

Član Socijaldemokratske stranke i odbornik u grupi „Oslobodimo Vračar“ Konstantin Samofalov kazao je da traže ostavke zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i svih nadležnih iz opštine Vračar koji su izdali dozvolu za gradnju.

„Tražimo od policije, u kojoj ima časnih ljudi, da ne budu sluge ove Srpske napredne stranke (SNS), da ne budu sluge (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, da ne budu sluge Gorana Vesića, i da hapse odgovorne“, rekao je Samofalov.

On je dodao i da će se protesti biti organizovani sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.

„Čista je slučajnost što niko nije nastradao juče prilikom rušenja. Kada su vlasnici neki fantomi, od takvog javašluka, ne možete ni da očekujete da se ne sruši. Pošto SNS računa da broje poslednju fazu svoje vlasti, pokušavaju da bagerom zgrabe sve što mogu i da pune svoje džepove“, smatra Samofalov.

Predstavnik SDS-a je takodje okrivio vladajuću partiju da je planirala da organizuje incidente na današnjem skupu.

„Zvalo me je više zaposlenih iz opštine Vračar da kažu da se na njih vrši pritisak od strane SNS-a da izadju na ovaj skup sa kontramitingom i veštački izazovu incident, kao što su to napravili u Vrčinu, kada su protestovali gradjani koji su ostali bez vode“, rekao je on.

(Beta)

