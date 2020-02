Oko 1.000 bezbednosnih kamera snimaće ponašanje vozača u BG

BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Grad Beograd rade na postavljanju oko 1.000 kamera za nadzor na 800 lokacija širom prestonice, što bi trebalo da doprinese većoj bezbednosti učesnika u saobraćaju, ali i da spreči „bahaćenje“ vozača koji ne poštuju propise.

Kako pišu „Večernje novosti“, deo tih bezbednosnih kamera je proteklih meseci već postavljeno širom glavnog grada.

Kada je počelo postavljanje tih uređaja, podseća taj dnevni list, rečeno je da će se kontrola poštovanja semaforske signalizcije sprovoditi najpre u blizini škola, dok će kontrola prekoračenja brzine i vožnje brzom trakom biti pojačana na mostovima i u bulevarima.

List piše da gradski čelnici kažu da za kažnjavanje „bahate“ vožnje više neće biti potrebno prisustvo saobraćajnog policajca, jer će kazne stizati na kućnu adresu, dok će video-nadzor beležiti prekršaje.

Neke od tih kamera odavno obavljaju svoju posao, te su s njihovim lokacijama vozači odavno upoznati, tako da na tim deonicama, navodi dnevni list, uspore, izađu iz žute trake…

Međutim, na ulicama ima i novih kamera, a neke od njih su nedavno montirane na onim lokacijama na kojima su krajem prošle i početkom ove godine obeležene žute trake, ali još nije poznato kada će one početi da funkcionišu.

Kamere koje mere brzinu postavljene su na Pančevačkom mostu, Brankovom mostu, Gazeli, Zrenjaninskim put u zoni hotela „Elegance“, Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik, Jurija Gagarina kod OTC Novi Beograd i kod raskrsnice sa Ulicom omladinskih brigada.

Zatim u Bulevaru Mihajla Pupina kod Palte „Srbija“, Bulevaru Nikole Tesle u zoni raskrsnice sa Ulicom trešnjinog cveta, u Milentija Popovića na raskrsnici kod hotela „Hajat“, Bahtijara Vagabzade kod raskrsnice sa Baštovanskom ulicom, Surčinski put, Jakovački Kormadin, Ibarska magistrala u delu puta koji prolazi pored groblja Orlovača i kroz naselja Rušanj i Vreoci.

Kamere koje prate ponašanje vozača u žutim trakama nalaze se na Brankovom mostu u oba smera, Bulevaru despota Stefana u zoni raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića, Bulevaru vojvode Mišića u zoni Beogradskog sajma, Jurija Gagarina od Buvljaka do Bloka 70.

Zatim u Omladinskih brigada od Jurija Gagarina do GO Novi Beograd, Sarajevskoj od Višegradske do Balkanske, Bulevaru oslobođenja od Veterinarskog fakuleta do Slavije, Bulevaru Mihajla Pupina u zoni raskrsnice sa Ulicom Milenija Popovića.

U planu je postavljanje kamera u Bulevaru Vojvode Mišića od Radničke ulice do „Tempa“, Ilije Garašanina od Ulice Majora Ilića do Takovske, Višnjička od Ulice Vuka Vrčevića do Rospi ćuprije.

Prolazak kroz crveno svetlo prate kamere u Gavrila Principa 42 – semafor kod O.Š. „Isidora Sekulić“, Ugao Gospodar Jovanove i Francuske ulice – semafor kod O.Š. „Skadarlija“, Milentija Popovića – raskrsnica kod hotela „Hajat“, ugao Bulevara Milutina Milankovića i Tošinog bunara, Ugao Cvijićeve ulice i Bulevara despota Stefana, raskrsnica ulica Gandijeve, Zemunske i Vojvođanske.

Zatim, Požeška 52 – semafor kod O.Š. „Josif Pančić“, Takovska 41 – semafor kod O.Š. „Vuk Karadžić“, ugao ulica Zdravka Čelara i Predovićeve – semafor u bliznici Železničke škole, Marijane Gregoran 62 – semafor kod O.Š. „Jovan Popović“, Patrisa Lumumbe 5 – semafor kod O.Š. „Dr Arčibald Rajs“, Kneza Višeslava 15 – semafor kod O.Š. „Banović Strahinja“, Ace Joksimovića 25 – semafor kod O.Š. „Ljuba Nenadović“, 17. oktobra 18 – semafor kod O.Š. „14. oktobar“, Surčin – semafor u centru naselja i raskrsnica Vojvođanska – Trg Zorana Đinđića – Bračhe Puhalović.

(Tanjug)